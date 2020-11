Dwayne Johnson prepara un reboot de 'El rey escorpión' para Universal con el guionista de 'Straight Outta Compton'

Universal Pictures y Seven Bucks Productions de Dwayne Johnson y Dany García quieren relanzar una nueva película de 'El rey Scorpion' (The Scorpion King, 2002) y han puesto a Jonathan Herman de 'Straitgh Outta Compton' (2015) para escribir el guion. Pero ojo, con Johnson reservado hasta 2022, el estudio buscará contratar a un nuevo actor para que interprete al héroe de acción, según apunta Collider.

Borrón y CGI nuevo

Universal y The Rock buscan a un nuevo director pero no se espera que Johnson aparezca, aunque no sería raro un cameo. La película original seguía a un guerrero del desierto que se levanta contra el ejército malvado que está destruyendo su tierra natal. Los detalles de la trama del reinicio son vagos sobre lo que hará diferente al original, pero las fuentes dicen que esta nueva película será una visión contemporánea del héroe, ambientada en los tiempos modernos.

El personaje es una debilidad de Johnson, ya que marcó su debut como actor, apareciendo por primera vez como el personaje en 'El regreso de la momia' (The Mummy Returns, 2001), que dejó alestudio tan contento (a pesar del horrendo CGI; sí) que desarrollaron el spin off que ayudó a convertir a Johnson en una estrella de cine:

"El Rey Escorpión fue mi primer papel en la pantalla grande y me siento honrado y emocionado de reimaginar y entregar esta genial mitología a toda una nueva generación. No habría tenido la carrera que tuve la suerte de haber tenido si no hubiera sido por 'El rey escorpión' y estoy encantado de que en Seven Bucks Productions podamos ayudar a crear esas mismas oportunidades para otros actores que trabajan duro hoy. Creo que Jonathan Herman trabajará duro para entregar un guion fantástico para nuestra audiencia global".

La franquicia ya había tenido una entrega sin Dwayne Johnson, una precuela contando los orígenes del personaje que fue directa a vídeo. El guionista Johnathan Herman, a reescrito 'Fast and Furious F9' y escribirá la nueva 'Scarface'. Johnson y García producirán junto con Hiram García de Seven Bucks. Aún no hay información del rodaje dada la situación con Covid-19.