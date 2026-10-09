Ya es oficial. La película sobre Miguel Ángel Blanco que reconstruye los dos días que conmocionaron a España comienza su rodaje

El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA en julio de 1997 marcó un antes y un después en la historia reciente de España. Durante 48 horas, la angustia de una familia se convirtió en la de millones de personas que siguieron con impotencia la cuenta atrás y salieron a la calle para reclamar la liberación del concejal de Ermua.

Casi tres décadas después, aquellos acontecimientos llegarán al cine a través de 'El hijo de todos', un largometraje dirigido por Álvaro Brechner ('La noche de 12 años') que propone recuperar la dimensión más íntima y humana de lo sucedido: la experiencia de los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco, sin perder de vista la movilización ciudadana que despertó su secuestro.

Sobre la memoria, la familia y la solidaridad

La película, cuyo rodaje comenzará próximamente en distintas localizaciones del País Vasco, cuenta con Pol Monen, Laia Manzanares, María Botto, José Luis García Pérez y Asier Etxeandia, además de la colaboración de Mari Mar Blanco, hermana de la víctima. Y el título procede de las palabras que pronunció su madre, Consuelo Garrido, al conocer el asesinato: "ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos".

El filme reconstruye los acontecimientos desde el punto de vista de quienes los vivieron en primera persona. Pol Monen interpreta a Miguel Ángel Blanco; Laia Manzanares da vida a su hermana, Mari Mar Blanco; María Botto encarna a su madre, Consuelo Garrido; José Luis García Pérez interpreta a su padre, Miguel Blanco; y Asier Etxeandia se pone en la piel de Carlos Totorika, alcalde de Ermua en aquel momento.

El guion está firmado por Eduard Sola, ganador del Goya al Mejor Guion Original en 2025 por 'Casa en llamas', y Juma Fodde. Para desarrollar la historia, el equipo ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de documentación que incluye testimonios de personas que vivieron de cerca los acontecimientos. La intención es reconstruir no solo lo que ocurrió durante aquellas 48 horas, sino también el miedo, la incertidumbre y la esperanza que acompañaron a una sociedad movilizada frente al terrorismo.

El propio Brechner resume así el sentido de la película: "Esta es la historia de cómo se perdió el miedo. De cómo, en medio de la angustia, nació una esperanza colectiva. De cómo millones de personas hicieron suyo el destino de Miguel Ángel Blanco, un joven al que la inmensa mayoría no conocía, pero por cuya vida salieron a la calle. Es la historia de una familia y de la solidaridad de todo un país".

El proyecto cuenta con la colaboración de Mari Mar Blanco, cuya participación ha permitido al equipo acercarse a los recuerdos y a la intimidad de la familia. María Luisa Gutiérrez, productora y socia fundadora de Bowfinger International Pictures, reconoce la responsabilidad que supone llevar estos hechos a la ficción:

"La película parte del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero su historia quiere representar también el dolor de todas las víctimas del terrorismo y de sus familias; un dolor distinto en cada caso, pero compartido por demasiadas personas. Y queremos recordar también la impotencia de toda una sociedad frente al terror y la extraordinaria unión que nació aquellos días, cuando miles de personas salieron a la calle con sus manos blancas como única arma".

Gutiérrez también destaca la importancia de preservar la humanidad de los protagonistas y de transmitir lo que significó aquella movilización a quienes no la vivieron.

"Queremos que quienes no vivieron aquellos días comprendan lo que significaron, que se acerquen no solo al dolor de una familia, sino al de todas las familias que sufrieron el terrorismo, y que descubran cómo aquella tragedia despertó una respuesta colectiva que dio lugar al Espíritu de Ermua. Y queremos que quienes sí los vivimos recordemos la fuerza que podemos tener cuando estamos juntos".

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