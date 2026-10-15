Ron Perlman habla sobre el futuro de 'Hellboy': "Si me llegara la oportunidad de rodar la tercera parte con 86 años, aún haríamos a esta hija de puta"

Si pensamos en la versión definitiva de Hellboy en cines, por más películas que se hayan hecho después, el que nos viene a la cabeza es Ron Perlman en las dos entregas que hizo Guillermo del Toro. No importa que hayan pasado más de 20 años desde la primera parte: siguen siendo dos películas fantásticas y con un toque único que nadie ha podido igualar a posteriori. Y ahora, después de muchas idas y venidas, el actor ha dejado caer que quizá algún día haya un lugar para su regreso.

Como cada día el infierno me aburría

En una entrevista con Deadline, y a pesar de que en su día dijo que sus días como la Mano Derecha del Destino habían terminado, Perlman indica que hay una puerta abierta: "He hablado mucho sobre esto y enfadado a la gente suficiente, pero te lo diré otra vez: las películas originales iban a ser una trilogía. En 'Hellboy II' les dejamos en un momento muy incómodo donde el personaje de Liz Sherman está embarazada de gemelos, y nadie habla de Hellboy siendo invocado para destruir el mundo".

Eso habría estado en la tercera parte, y siempre apoyaré que se haga. No estoy interesado en hacer otra versión de Hellboy que no sea acabar la trilogía con Guillermo. Sería tan épico, como un poema griego. La arrogancia, la hamartia, el destino, la naturaleza frente a la educación... Sería toda una aventura. Tengo 76 años ahora, pero si llegara la oportunidad con 86, aún haríamos esta hija de puta.

Eso sí, cuando le preguntan si ha hablado de esta tercera entrega, su respuesta es todo lo esperanzadora que puede ser: "Sin comentarios". Si la edad de Perlman no es un problema, ¿estamos ante un retorno que los fans llevamos años pidiendo? A estas alturas, después de los batacazos en calidad de 'Hellboy (2019)' y 'Hellboy: El hombre retorcido' está claro que solo podemos confiar en Perlman y Del Toro para que se ocupen del trabajo sucio.

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