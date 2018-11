Tráiler de 'La tierra de las mareas': Elsa Pataky es mitad sirena en la primera serie australiana de Netflix

Yo, que no soy muy fan de 'Fast & Furious' casi ni me acuerdo de la última vez que vi a Elsa Pataky en pantalla así que para mí ya es hora del reencuentro. En esta ocasión en forma de serie ya que la actriz española protagoniza la primera serie original australiana de Netflix: 'La tierra de las mareas', de la que ya podemos ver un tráiler.

Charlotte Best interpreta a Cal McTeer, una joven que regresa a Orphelin Bay, un pequeño pueblo costero, tras años en el reformatorio. La muerte misteriosa de un pescador revoluciona el lugar, destapando una trama de contrabando de drogas que la joven intenta descubrir mientras investiga a un peligroso grupo de marginados mitad humanos, mitad sirenas liderados por Adrielle Cuthbert (Pataky), una mujer dispuesta a proteger a los suyos a toda costa.

Stephen M. Irwin ('Secretos y mentiras') y Leigh McGrath son los responsables de escribir esta primera serie australiana de Netflix que no es que tenga, precisamente, buena pinta. Completando el reparto nos encontramos a Aaron Jakubenko, Peter O’Brien, Marco Pigossi y Mattias Inwood, entre otros.

'La tierra de las mareas' llegará, con sus ocho episodios, el próximo 14 de diciembre y, la verdad, no me llama casi nada la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que hace meses ya tuvimos nuestra ración de sirenas con 'Sirens' (que se puede ver en HBO España) y no me gustó nada.