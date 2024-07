Tienes gratis en RTVE Play el simpático remake con el que Kevin Hart se atrevió a repetir la "intocable" interpretación de Omar Sy

El mundo de las películas "feel-good" está lleno de historias que olvidamos tan pronto como hemos visto, pero una que se quedó con nosotros fue 'Intocable'. La película francesa protagonizada por François Cluzet y Omar Sy era un emotivo relato de amistad y resiliencia.

Seis años más tarde de su estreno Hollywood decidió hacer una de sus cosas favoritas: adaptar películas extranjeras. Kevin Hart y Bryan Cranston tomaron los roles protagonistas en una cinta dirigida por Neil Burger ('Divergente'). Un remake prescindible pero muy majo que puedes ver gratis en RTVE Play.

Mejor si no has visto la otra

La premisa de 'The Upside (Amigos para siempre)' es exactamente igual a la original. Es la historia de Phillip, un millonario parapléjico que necesita un cuidador, y quien tras descartar a candidatos mucho más cualificados lo encuentra en Dell, un ex-convicto que no tiene interés alguno en el trabajo. Hart y Cranston aportan interpretaciones sinceras y mucha química, dando su particular toque a unos eventos que, salvo ligeros cambios, se mantienen intactos.

La película es tan similar que su propia existencia resulta cuestionable. Siendo justos, el argumento está basado en una historia real y los norteamericanos solo fueron los últimos en subirse al carro. Este remake fue el tercero en llegar tras el que hizo India con 'Oopiri' y los argentinos con 'Inseparables', ambos estrenados en 2016.

El resultado es una historia que se disfruta mucho más si la conoces por primera vez. La película sigue una sencilla pero eficaz fórmula para ganarse tu corazón, con un humor que tiene el nivel justo de acidez que se complementa con su gran corazón. En su crítica para Espinof, Kiko Vega la disfrutó incluso conociendo la historia original: "la previsibilidad de una película prácticamente repetida se ve contrarrestada por las notables aportaciones de dos estupendos protagonistas".

