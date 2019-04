'The Upside': efectivo remake de 'Intocable' que se sostiene gracias a la química de su reparto

Protagonizada por el casi-presentador de la última ceremonia de los Oscar, Kevin Hart, y la estrella de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, 'The Upside' es el remake de la exitosa película francesa de Olivier Nakache y Éric Toledano, 'Intocable'

'The Upside' es uno de los mayores éxitos de taquilla de lo que va de año en Estados Unidos, donde ha recaudado (de momento) más dinero que '¡Shazam!', por poner un ejemplo. Desde ayer está disponible para todos los usuarios de Amazon Prime Video España.

Un éxito intocable

Cada vez que un éxito del cine no-estadounidense se prepara para saltar al inglés y a las costumbres del país de Ronald McDonald, las dudas comienzan a florecer. Si además se trata de la adaptación de una historia real condicionada por el factor humano en manos de un director que aún no ha entregado ningún producto memorable, la sospecha ya parte con una carga extra y una ligera predisposición a dejarla pasar.

Afortunadamente el guión de Jon Hartmere, basado en el relato autobiográfico de Philippe Pozzo di Borgo que adaptaron Olivier Nakache y Éric Toledano no pretende hacer suya la historia y se limita a contar la historia con acento americano, un cómico de moda y la sobriedad de un protagonista atormentado por sus nuevas limitaciones.

Co-protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por el siempre temible Neil Burger, 'The Upside' ha tenido una recepción crítica a la baja, aunque tampoco su multipremiada y multimillonaria versión original contó con la unanimidad de la crítica, algo que realmente no necesitaba. La película recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto inferior a los diez millones. En Estados Unidos, su nueva versión ya es la quinta película más taquillera de lo que va de año.

Paseando a Mister Cranston

Al igual que pasaba en la película original, el secreto de su éxito reside en la química de sus dos protagonistas, donde destaca un sorprendente Kevin Hart disfrutando de la contención y la humanidad de su personaje. Su evolución funciona y roba la función a las primeras de cambio.

Como siempre sucede en estos casos, los más escépticos tienen el doble de motivos para sentirse al margen. Además de remake, 'The Upside' es una feel good movie. La historia de la película en realidad es una línea recta muy corta pero que se permite el lujo de reducir el ritmo con inesperadas aportaciones de familia en apuros. En realidad el personaje de Hart ya representa perfectamente toda esa familia rota, pero puestos a aprovechar unos quince minutos más de metraje respecto a la película francesa, qué mejor solución.

Huelga decir que una película como 'The Upside' entrará algo (bastante) mejor si el espectador no ha visto la película de Nakache y Toledano, pero incluso así se disfrutaría, puesto que la previsibilidad de una película prácticamente repetida se ve contrarrestada por las notables aportaciones de dos estupendos protagonistas.

Puede que algo esquiva con el tormento real del personaje de Cranston, un hombre que lo ha perdido todo y que no busca una reanimación en caso de accidente, y demasiado enfocada en la alegría de vivir tengas o no todo en la vida, de lo que no cabe duda es de que la Semana Santa es una fecha ideal para descubrir esta historia de superación, amistad y esperanza si eres uno de los escasos seres humanos del planeta que aún no la conocen.