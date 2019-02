La película que continúa ‘Breaking Bad’ protagonizada por Aaron Paul se verá primero en Netflix

La secuela de 'Breaking Bad' marcará el primer proyecto de Vince Gilligan con un nuevo acuerdo de tres años. La noticia confirma que el largometraje será una secuela protagonizada por Aaron Paul, que repetirá como Jesse Pinkman, personaje por el que se proclamó ganador del Emmy.

La secuela inesperada

Las fuentes también confirman que Netflix tendrá derecho exclusivos del proyecto, que luego se emitirá en AMC. Eso sí: ni los representantes de AMC, Netflix y los productores de Sony Pictures TV han hecho comentarios al respecto.

"Es una gran historia y hay mucha gente que quería ver algún tipo de conclusión de algunas de las historias que quedaron abiertas en el final de la serie", afirma su rutilante protagonista Bryan Cranston.

Sobre su posible aparición o no, Cranston continúa: "No sé si hay una aparición, un flashback o un flash forward, lo que sea , pero estoy entusiasmado porque es 'Breaking Bad' y se trata del mejor período profesional de mi vida y no puedo esperar a ver a todas esas personas otra vez. Incluso si solo paso de visita", añadió.

'Breaking Bad' fue un hito en AMC y vivió durante cinco temporadas entre 2008 y 2013, aunque el arreón definitivo en cuanto a popularidad lo remató su emisión en Netflix, de ahí que los derechos pasen en exclusiva a la plataforma roja.