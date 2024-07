El debut de Val Kilmer es una descacharrante comedia musical de espías que puedes ver gratis en streaming

Ethan Hunt, James Bond, Jason Bourne… todos ellos tuvieron la oportunidad de ganarse al público a lo largo de numerosas entregas. Nick Rivers solo tuvo una película, pero fue suficiente para posicionarse como uno de los espías más memorables del cine, o al menos, uno de los más divertidos.

Hablamos de 'Top Secret!', la película del 1984 que puede aún disfrutarse gratis en RTVE Play (sigue hasta el 27 de julio en la plataforma) y que supuso la introducción de Val Kilmer al mundo. Un guaperas que con su carisma y vis cómica aguantó sin problemas el peso de protagonizar una cinta que ya de por sí tenía bastante a su favor. Los maestros de la comedia Jerry Zucker, Jim Abrahams y David Zucker, quienes también dirigieron '¡Aterriza como puedas!', dotaron a esta sátira de su particular estilo.

Espías poco serios

La historia sigue a Nick Rivers, una estrella del rock americana que viaja Alemania del este para cantar en un festival, y tras quedarse prendado por una local se verá envuelto en un buen lío de conspiraciones gubernamentales como inesperado aliado de la resistencia francesa, quienes quieren rescatar a un preso político.

La película es al mismo tiempo una sátira de los musicales y de las películas de espías. La voz y las canciones de Rivers suenan sospechosamente parecidas a las de Elvis y sus números musicales no se quedan atrás. Hay numerosos clichés que beben de los grandes referentes, como las localizaciones lujosas, esas reuniones encubiertas con ridículos códigos secretos, una acción llena de gag visuales, y algunos otros chistes de lenguaje que el doblaje en su momento localizó con bastante desparpajo, como el del restaurante "Al pan pan, y al vino vino".

Aunque no es tan popular como '¡Aterriza como puedas!' o '¡Agárralo como puedas!', 'Top Secret!' no tiene nada que envidiarle. A día de hoy se trata de una de las obras imprescindibles del actor y una que la crítica aplaudió en su día. En Chicago Reader escribieron: "Combina el musical rock con el thriller de espías (por no hablar de sus otros variados géneros) y la creatividad cómica es bastante constante".

En Espinof | Gratis en RTVE Play esta oscarizada tragicomedia danesa sobre el consumo de alcohol con un icónico Mads Mikkelsen

En Espinof | Las 27 mejores comedias de la historia del cine y dónde las puedes ver en streaming