La bizarra adaptación del Quijote con herencia Monty Python que puedes ver gratis en RTVE Play

Entre las cosas más extrañas que puedes encontrar en una película ahora mismo, está el hecho de ver el logo de "RTVE presenta" junto al nombre de Adam Driver. No es lo más extraño que vas a encontrar en 'El hombre que mató a Don Quijote', una pintoresca película que puedes ver de forma gratuita en RTVE Play y responde a la pregunta, ¿cómo adaptaría el director de la loca 'Brazil' la historia de Don Quijote?

La respuesta es: haciendo otra película bastante loca. Terry Gilliam estrenó en 2018 esta comedia protagonizada por Adam Driver y Jonathan Pryce que adapta con mucha libertad la legendaria novela en clave metanarrativa. Pryce interpreta a un zapatero español que se cree Don Quijote, y Driver a un cínico cineasta americano que hace años lo dirigió y ahora se ve envuelto en la fantasía, funcionando como su Sancho Panza.

Perdidos en La Mancha

La película tiene por tanto dos historias, la del director americano rodando en España su adaptación de Don Quijote (y que está liado con la mujer de uno de los jefazos del estudio), y las aventuras que viven estos Don Quijote y Sancho Panza tan particulares. La mezcla entre realidad y fantasía es clave, con muchas escenas oníricas y constantes paralelismos entre ambos mundos. Igual que Don Quijote, será habitual estar confundidos durante algunas partes de la película y no saber qué de lo que está ocurriendo es real o no.

El enfoque meta le da un punto cínico a la historia que para algunos funcionará más que para otros. El ser una producción norteamericana en España también produce sus propias fricciones. La película apuesta por una ambientación realista rodando en localizaciones del país y con actores nativos, pero delega sus dos personajes más importantes (sobre todo el de Pryce) a actores anglosajones. El guion se ríe de Driver como cineasta americano por colarse donde no le toca, pero el propio Gilliam contrata a un británico para hacer de zapatero español.

Como ha ocurrido con otras marcianadas de Terry Gilliam, no hubo consenso aquí para una prensa dividida. En The New York Times quedaron contentos con ella, llamándola una "animada y pintoresca excursión". En Variety en cambio decían que era "un desastre torpe y confuso". En su crítica para Espinof, Mikel Zorrilla escribió: "Tantas dudas y cambios impiden que 'El hombre que mató a Don Quijote' tenga una personalidad clara más allá de unos excesos que van minando el interés de la película."

