"No ver a John Cleese me hace feliz". Eric Idle destruye a los Monty Python... y Cleese responde que "siempre nos odiamos y despreciamos"

En 1969, y al ritmo de 'The liberty bell march', se estrenaba en la televisión británica un programa de sketches destinado a bombardearlo todo y que cinco décadas después no solo sería recordado, sino también homenajeado y querido por gente de todo el mundo: 'Monty Python's Flying Circus'. Pero ahora, 55 años después de que John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Graham Chapman, Terry Jones y Michael Palin se juntaran por primera vez, las grietas entre los cuatro que quedan vivos son más visibles que nunca.

It's an ex-Python!

Cuando en 2014 los Python se juntaron para hacer diez shows recopilatorios en Londres, ellos mismos se lo tomaron como el momento de decir adiós. Yo, que pude verlo en un O2 abarrotado, lloré y reí mientras me despedía de mis cómicos favoritos. Ahora, una década después, Eric Idle ha explotado en Twitter sobre lo que pasó realmente entre bambalinas y contra sus compañeros. Y no, no ha usado palabras bonitas para tapar lo agrio.

Primero comenzó hablando de sus finanzas en torno al grupo: "No sé por qué la gente asume que estamos forrados. Los Python son un desastre. 'Spamalot' dio dinero hace veinte años. Tengo que trabajar para seguir viviendo. No es fácil a esta edad". Idle tiene ya 80 años, por muy chisposo que siga pareciendo. Después fue el momento de cargar contra Terry Gilliam, de quien afirma que paró una producción cinematográfica de 'Spamalot'.

Somos los propietarios de todo lo que hicimos en Python y nunca creímos que a esta edad el dinero entrante disminuirían tan desastrosamente. Pero supongo que si pones a una hija de Gilliam como tu manager no deberías sorprenderte. Un Gilliam es suficientemente malo. Dos podrían destruir cualquier empresa.

Después, cuando un usuario le preguntó si seguía siendo amigo de John Cleese, con el que hizo un tour por Estados Unidos, respondió "No le he visto en siete años". La respuesta, claro, fue de pena general, esa que solo tienes cuando dos de tus mayores ídolos se pelean. Idle respondió "¿Por qué? Me hace feliz". Algo me dice que no vamos a tener una última gira con los cuatro que quedan...

John Cleese, por su parte, ha respondido en redes sociales de manera clara sobre Idle: "Siempre nos odiamos y despreciamos el uno al otro, pero solo recientemente la verdad ha empezado a emerger". Además, ha aprovechado para remarcar que no tiene ningún problema con Holly Gilliam: "He trabajado con Holly durante los últimos diez años y la encuentro muy eficiente, con la mente clara, una dura trabajadora y agradable a la hora de llegar a acuerdos. Michael Palin me ha pedido que deje claro que comparte esta opinión. Terry Gilliam también está de acuerdo". Una grieta abierta más grande que nunca.

