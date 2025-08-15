"Su calendario nos sumió en el caos". Pedro Pascal también iba a protagonizar 'Weapons', pero un cambio de última hora obligó a cambiar a todo el reparto

En un año marcado por grandes rodajes y estrenos, Pedro Pascal podría haber sumado un título más a su ajetreada filmografía. Además de monopolizar prácticamente la lista entera de lanzamientos más potentes del año, el actor también tenía previsto protagonizar 'Weapons', la película terror de Zach Cregger que acaba de estrenarse en cines. Iba a formar parte de un elenco que prometía mucho, pero el prolongado parón provocado por las huelgas de guionistas y actores de 2023 y 2024 terminó trastocando por completo el plan de producción del largometraje.

De hecho, hubo que reajustar el planteamiento casi al completo y ese parón obligó al director a reemplazar a casi todo el reparto.

La huelga no solo paralizó rodajes durante meses, sino que también generó un efecto dominó en la agenda de intérpretes con varios compromisos en marcha. En el caso de Pascal, la demora coincidió con un calendario ya saturado de proyectos que al final le obligó a abandonar el de Cregger.

El cineasta, que venía de firmar la aclamada 'Barbarian', tuvo que empezar desde cero con el reparto de 'Weapons'. La historia, ambientada en un pequeño pueblo de Pensilvania, gira en torno a la desaparición simultánea de 17 niños y Pascal iba a interpretar a uno de los padres de los menores desaparecidos, que fue el rol que más tarde asumiría Josh Brolin.

Empezar de cero puede salir bien

En una conversación con Entertainment Weekly, Zach Cregger reconoció la magnitud que tuvo este revés y cómo tuvieron que adaptarse a ese giro inesperado:

“Tenía un elenco completamente diferente para esta película. Y luego tuvimos la huelga, y el calendario de Pedro Pascal nos sumió en un caos. Tuve que rehacer el reparto de toda la película”

El director aseguró que no guarda rencor a nadie y que lo sucedido es un ejemplo más del caos que generan los retrasos en Hollywood:

“Esto es lo que pasa, ¿no? Las huelgas nos retrasaron, y cuando uno se retrasa, se generan conflictos de calendarios, y entonces vuelves al punto de partida. No le guardo rencor a nadie. Simplemente sufrimos retrasos sin parar. Fue como un efecto dominó. Así que tuve que empezar de cero”

De hecho, el único que sobrevivió a la reestructuración fue Austin Abrams ('Euphoria'), que interpreta a James, un ciudadano adicto a las drogas. Cregger le describe como “un amigo” y el propio Abrams recordó cómo fue entrar a formar parte del proyecto:

“Había visto 'Barbarian' con un amigo. Recuerdo cuando vi a Justin Long en el coche; ahí supe que me encantaba el que había hecho esa película. Pude contactar con Zach, y luego resultó que estaba haciendo algo. Pensó que yo era el candidato ideal... Me encantó el papel y no quería dejarlo escapar. Así que me aferré a él porque tenía muchas ganas de hacerlo”

La apretadísima agenda de Pedro Pascal

Aunque Pedro Pascal terminase abandonando 'Weapons', esto no ha impedido que siga siendo uno de los actores más prolíficos de 2025. Este año ya ha protagonizado la segunda temporada de 'The Last of Us' y la recién estrenada 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' y tiene previsto estrenar 'Materialistas' el próximo jueves 14 de agosto.

Además, el 12 de septiembre también estará en cartelera otro proyecto con su nombre en el reparto. Se trata del western 'Eddington' de Ari Aster, ambientado en la época de la pandemia del coronavirus.

