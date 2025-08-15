Quentin Tarantino rompe su silencio sobre por qué David Fincher dirige 'Érase una vez en Hollywood 2' y no él: "Me fui desmotivando a medida que avanzábamos"

Una de las grandes sorpresas de este año fue enterarnos de que David Fincher va a dirigir una secuela de 'Érase una vez en Hollywood' para Netflix centrada en el personaje de Brad Pitt. Eso sí, Quentin Tarantino se ha encargado de escribir el guion y no ha sido hasta ahora cuando ha roto su silencio y ha explicado por qué no ha querido ocuparse también de la puesta en escena.

"Tiene que haber algo que lograr"

Algunos quizá pensaban que el hecho de que su siguiente película debería ser la última -él mismo ha insistido en varias ocasiones en que iba a retirarse después de ella-, pero al final todo hubo un problema más importante: el proyecto le parecía pisar demasiado sobre seguro y eso hizo que Tarantino fuese perdiendo el interés en 'The Adventures of Cliff Booth'.

El propio director de títulos inolvidables como 'Pulp Fiction' o 'Los odiosos ocho' ha explicado en detalle lo sucedido en el podcast The Church of Tarantino:

Sí, me encanta este guion, pero sigo recorriendo el mismo camino que ya he recorrido. Y no hay dudas. O sea, hay algunas cosas, como ciertas secuencias y todo eso. Pero en cuanto a, ya sabes, cómo va a navegar este barco, que siempre me pregunto. No había duda de que el barco llegaría a puerto. No hay duda de que no nos hundiremos. No hay límite para que mi talento se dé cuenta.

Y me fui desmotivando a medida que avanzábamos, hasta que finalmente lo dejé. En esta última película, tengo que volver a no saber qué estoy haciendo. Tengo que estar en territorio desconocido y tener una idea de cómo voy a lograrlo, pero sin saberlo realmente. Y tiene que haber algo que lograr.

Eso sí, Tarantino no ha dudado en alabar a Fincher por aceptar un reto de este calibre, recordando de paso que él seguirá muy implicado como productor de 'The Adventures of Cliff Booth': "Estoy viajando entre aquí e Israel, así que no estaré en el set todos los días. Pero sí, estaré disponible si me necesitan para algo".

El rodaje de 'The Adventures of Cliff Booth' comenzó este pasado 28 de julio en el estado norteamericano de California y está previsto que las grabaciones se prolonguen hasta enero de 2026.

En Espinof | Todas las películas de David Fincher ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2025