El héroe de acción de 1600 millones vuelve a tener dueño. La saga de películas competidora de James Bond regresa a su hogar

Hace unos meses saltó un culebrón inesperado cuando se supo que los derechos cinematográficos de un personaje tan famoso como Jason Bourne se habían quedado sin dueño. Universal había estado hasta entonces detrás de todas las películas de la saga en la gran pantalla y al final así seguirá siendo, pues acaba de saberse que se ha hecho con sus derechos a perpetuidad.

De hecho, Universal ha conseguido ahora todos los derechos del personaje salvo los referentes a la publicación de libros, asegurándose de paso también todo lo relacionado con Treadstone. Se desconoce cuánto habrá tenido que pagar la compañía para ello, pero seguro que no fue poco, pues Netflix, Apple y Skydance se habían mostrado interesadas en hacerse con ellos.

Más detalles

Lo que no está del todo claro es cuál será el siguiente paso a tomar con el que seguramente sea el segundo espía más famoso del mundo del cine. Y es que James Bond sigue siendo intratable, sin importar que hayan pasado ya 63 años desde su primera aventura en el cine con Sean Connery como protagonista.

Recordemos que a finales de 2023 se anunció una nueva película de la saga con Edward Berger ('Cónclave') detrás de las cámaras, pero el hecho de que Universal llegase a perder los derechos lleva a pensar que ese proyecto finalmente se quedó en nada.

Lo único que está claro es que el personaje creado por Robert Ludlum va a volver más temprano que tarde al cine, y también que detrás de ellas seguirá el productor Frank Marshall, quien ya llevase a cabo en labor en las anteriores aventuras cinematográficas de este famoso espía.

Os recuerdo que Universal ha estado detrás de las cinco películas del universo alrededor de Matt Damon, aunque una de ellas no contó con el actor y al frente del reparto encontramos a Jeremy Renner. Entre todas ellas sumaron una recaudación mundial superior a los 1.600 millones de dólares.

