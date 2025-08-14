389 millones de espectadores. La película que hizo historia en cines y nadie ha podido superar desde entonces

Hay una serie de títulos que tuvieron tanto éxito que dejaron una huella imborrable en la historia del cine. Algunos de ellos incluso consiguieron en su momento el honor de convertirse en la película más taquillera de la historia de Hollywood, pero hay un largometraje que se merienda al resto, pues superó los 389 millones de espectadores en cines: 'Titanic'

Algunos lectores quizá estén pensando ahora en 'Lo que el viento se llevó', pero los datos disponibles de ese mítica película no son tan completos como los del largometraje de James Cameron y la sitúan con "solamente" 285,663,720 entradas vendidas. Eso sí, su victoria en la taquilla norteamericana sobre 'Titanic' es aplastante: 205 millones de entradas frente a 138.

Sin rival en Hollywood

Por ello, siempre quedará la duda de si 'Titanic' superó realmente a 'Lo que el viento se llevó', pero lo que sí es indiscutible es que ninguna producción posterior de Hollywood ha logrado superar a la aventura en alta mar vivida por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Buena prueba de ello es que hay tres películas con más ingresos, pero que se quedan claramente por debajo en número de entradas vendidas: 'Vengadores: Endgame' sumó 351 millones de tickets, 'Avatar' se quedó en 331 millones, mientras que 'Avatar: El sentido del agua' se tuvo que conformar con 258 millones.

Sí es cierto que 'Titanic' se ha visto beneficiada por varios reestrenos, pues durante su primer paso por cines sumó 1.843 millones de dólares y actualmente su recaudación total va ya por los 2.264, pero eso solamente habla bien a favor de la capacidad de este espectáculo de James Cameron para conquistar al público.

Con todo, 'Titanic' no consigue el récord histórico mundial, pues hay varias producciones chinas que en su momento arrasaron con un cantidad de entradas vendidas básicamente imposible de alcanzar en la actualidad. El número 1 indiscutible sigue siendo para 'Legend of the White Snake', de la que llegó a publicarse que había alcanzado los 700 millones de espectadores cuando se lanzó en China hace ya 45 años.

Eso sí, estrenadas después que 'Titanic' tampoco hay ningún largometraje chino que llegue a esas cifras. Ahí el techo lo marca la reciente 'Ne Zha 2' con algo más de 327 millones de entradas.

