700 millones de entradas vendidas. La película de fantasía que destrozó todos los récords en cines hace 45 años y muchos ni siquiera saben que existe

Una cosa en la que nos fijamos mucho es en el dinero que recaudan las películas en cines, pero a lo que no se suele dar tanta importancia es a la cantidad de entradas vendidas. Al final, los precios van oscilando y no es lo mismo recaudar una cantidad ahora que hace décadas. De hecho, la película que más entradas ha vendido en toda la historia del cine se estrenó hace 45 años pero muchos ni siquiera saben que existe. Me refiero a 'Legend of the White Snake'.

Un éxito irrepetible

Y es que cada vez se habla más de la importancia de China para que las películas sean rentables, pero lo cierto es que fue a finales de los años 70 y principios de los 80 cuando hubo tal boom en ese país que fue entonces cuando se estrenaron las 13 películas que más entradas han vendido de todos los tiempos. Todas ellas producciones chinas, claro está, aunque tres de ellas fueron coproducciones.

Eso sí, el primer puesto con mucha diferencia pertenece a 'The Legend of the White Snake' y se inspira en una famosa leyenda china que está considerado uno de los Cuatro Grandes Cuentos Populares de China, aunque su referente real es una obra de teatro de Tien Han basada en dicha leyenda. Su historia gira alrededor del romance entre un hombre llamado Xu Xian y un espíritu de serpiente femenino llamado Bai Suzhen.

Dirigida por Chaowu Fu y protagonizada por Li Bingshu, Fang Xiaoya y Su Shengyi, 'The Legend of the White Snake' se convirtió en todo un fenómeno en 1980, pero tuvo un recorrido muy limitado fuera de allí, por lo que en países como España lo más probable es que casi nadie sepa de su existencia pese a estar en posesión de un récord tan increíble.

Por ponerlo en perspectiva, 'Avatar' es la película más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de 2.923 millones de dólares, pero lo cierto es que "sólo" vendió 331,29 millones de entradas. Ni siquiera llega a la mitad de lo que hizo 'The Legend of the White Snake'. Y no me recordéis 'Lo que el viento se llevó', pues no hay datos de todo el mundo, pero la estimación más fiable lo cifra en 285,68 millones de entradas.

La duda está ahora en saber si el interés por el cine en China volverá a crecer tanto como para superarlo. Por ahora, 'Ne Zha 2' está siendo un enorme bombazo, pero ahora mismo ha vendido "apenas" 245 millones de entradas y va a ser imposible que alcance a 'The Legend of the White Snake'.

Por cierto, si tenéis curiosidad por verla, tenéis una copia en baja calidad pero con subtítulos en inglés disponible en YouTube.

En Espinof | Las 57 películas más taquilleras de la historia. De 'Ne Zha 2' a 'Avatar', todas las que han sumado más de 1000 millones

En Espinof | La única película de Jason Statham que tiene remake en China (¡y tres más en India!). Es uno de sus mejores thrillers y muestra una faceta suya muy poco habitual