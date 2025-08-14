La temporada 2 de 'One Piece' nos ha enseñado por fin a Nefertari Vivi y hay fans echando pestes por su aspecto. Creo que no han entendido nada del manga original

Se ha hecho de rogar, pero por fin Netflix nos ha dejado un primer tráiler de la segunda temporada del live action de 'One Piece'. Prometen mucha aventura y llevarnos al Grand Line, y además de ser un adelanto estupendo hemos tenido los primeros vistazos a algunos personajes como Smoker, Brogy, Laboon y Nefertari Vivi.

Y aunque en general muchos fans han celebrado este tráiler por todo lo alto, no han faltado tampoco las críticas. Pero un sector de los fans han decidido dirigir toda su energía hacia Charithra Chandran, la actriz que interpreta a Vivi, porque no es calcada a su versión en anime.

¿No hemos aprendido nada?

Ya cuando se anunció el fichaje de Chandran, hubo una pequeña ración de críticas porque la actriz británica es de ascendencia india, pero viéndola caracterizada en el tráiler se ha vuelto a abrir la veda y el debate.

El tema ha llegado a tal punto que varios actores del live action han salido a defender el fichaje de Charithra Chandran. Rob Colletti, el actor que interpreta a Wapol, ha recordado que "Charithra fue elegida personalmente por Oda, y él tiene más conocimiento y entendimiento de sus propios personajes que cualquier otra persona".

Emily Rudd, la actriz de Nami, se sumó a sus palabras y añadió que es inaceptable dirigir todo este odio a hacia una sola persona que solamente está haciendo su trabajo.

Sí que es cierto que ciertas críticas hacia Chandran han venido porque muchos fans sienten que Vivi debería haber sido interpretada por una persona con ascendencia de Oriente Medio o del norte de África, y han señalado que Hollywood tiene un problema político con estas etnicidades... Pero, por desgracia, las más vocales y agresivas han sido hacia el color de piel de Chandran.

Desde luego, Vivi en el manganime es más clarita que la leche de vaca. Y aunque de entrada, no es la primera vez que Netflix ficha un actor con un aspecto un tanto diferente para un personaje en pos de incluir más diversidad, en este caso tiene muchísimo sentido.

Al fin y al cabo, Arabasta está inspirada tanto en Egipto como en la India. Muchos nombres y localizaciones están basados en gentes y lugares de estos países, empezando por la propia familia real de Arabasta, los Nefertari , que canta de lejos a la reina Nefertiti del mundo real. También tenemos la ciudad de Alubarna inspirada de la ciudad india de Jaisalmer, y el palacio real siendo una clara referencia al Taj Mahal. Así que tener actores de ascendencia india para interpretar a Vivi y su padre tiene mucho sentido.

Pero, a nivel personal, toda esta controversia me deja con el sabor de boca de que muchos fans no han entendido nada de 'One Piece' y que lo leen y lo ven con sus mensajes resbalándoles por encima. A lo largo de todo su manga, Eiichiro Oda ha ido dejando mensajes muy claros y poderosos en contra del racismo, con personajes dedicando sus vidas a liberar a otros y a luchar por un mundo mejor.

Ya en Sabaody, con el tratamiento de las sirenas y los hombres pez y la brutal compraventa de esclavos, Oda dejó muy clara su intención. El arco de la Isla Gyojin y el pasado de Jinbe y Arlong también es un claro paralelo con el movimiento de derechos civiles, pero se ve que como se trata de hombres pez de tres metros de alto hay quien no ha terminado de hacer la conexión.

El mundo de 'One Piece' es rico y variado, poblado por gente muy diferente, y su versión en acción real debería reflejarlo también con actores de todas las razas (porque también sabemos que Japón y el anime tienen un problema con el colorismo). Pero bueno, teniendo en cuenta que hay fans que se siguen quejando de que Nami no tenga dos sandías como pechos como en el anime, el nivel de más de uno está en el subsuelo.

Ya en la segunda temporada de 'Los Bridgerton', Chandran hizo un papelón con el que ha demostrado de sobra sus dotes como actriz, así que creo que es un fichaje espectacular para traer a la vida a Vivi con todas sus facetas. Pero por si aún nos quedan dudas, fue Oda quien la eligió para uno de sus personajes, sin pararse demasiado a mirar si su piel coincidía con el pantone de Toei. Deberíamos hacer lo mismo.

