Hoy en Netflix, una de las mejores películas románticas de la historia. Una obra maestra con dos secuelas extraordinarias

Netflix nos sorprende a menudo con los títulos de catálogo que va incorporando a su servicio. Como diría Forrest Gump con los bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Hace bien poco tocó un absoluto desastre del cine de superhéroes, pero hoy toca el otro lado de la moneda, pues desde hace unos días está disponible allí una de las mejores películas románticas de la historia del cine: 'Antes de amanecer'.

Estrenada en 1995, 'Antes de amanecer' cuenta la historia de cómo Jesse, un estadounidense que está viajando por Europa para olvidar una ruptura, conoce a Celine, una joven estudiante francesa. Sus caminos de cruzan en un viaje rumbo a París, pero antes de que vuelvan a separarse pasan una inolvidable noche en Viena.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Sensacional

Coescrita y dirigida por Richard Linklater, 'Antes de amanecer' es una película que se basa tanto en sus diálogos como en la química entre Ethan Hawke y Julie Delpy. Sobre el papel son ingredientes algo escasos, pero a la hora de la verdad son la base de un título que rebosa encanto y que para mí es una de las mayores obras maestras que nos ha dado el cine romántico.

El enfoque que propone aquí Linklater huye de la intrusivo en lo referente a la puesta en escena para dejar fluir la relación que se va desarrollando entre sus dos protagonistas. Marcada por una inocencia casi juvenil, 'Antes de amanecer' huye de la sensiblería barata para proponer un viaje emocional sencillamente inolvidable.

Lo cierto es que todo podría haberse quedado aquí, pero el trío formado por Linklater, Hawke y Delpy volvió a reunirse en dos ocasiones más. En 2004 fue el turno de 'Antes de atardecer', cuya base también era el ansiado reencuentro entre Jesse y Celine que tanto habían ansiado millones de espectadores. Quizá un escalón por debajo de su predecesora pero igualmente imprescindible.

Ya en 2013 fue el turno de 'Antes del anochecer', donde vemos como la vida real ha ido afectando a la relación entre sus dos protagonistas para ofrecer una película más amarga. Aquí el amor ha dejado de ser algo más idealizado para ofrecer una perspectiva más sincera del mismo, pero lo que toca ahora es volver a sus inicios de la mano de Netflix, pues al menos por ahora es la única de la trilogía que está disponible en esa plataforma

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025