HOY SE HABLA DE

Acaba de llegar a Netflix una de las peores películas de superhéroes de la historia. Su protagonista tardó 19 años en resarcirse

Un tremendo batacazo que se cargó la carrera en el cine de acción de su protagonista

Tra
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
13755 publicaciones de Mikel Zorrilla

Se han hecho multitud de películas de superhéroes durante las últimas décadas y muchas de ellas, fueran buenas o malas, han arrasado en taquilla. Sin embargo, otras sufrieron grandes fracasos, y lo más habitual era que se tratasen de un desastre a todos los niveles. A ese último grupo pertenece 'Elektra', la cual está disponible en Netflix desde hoy mismo.

'Elektra' era la gran oportunidad para que Jennifer Garner se convirtiera en una estrella de cine tras haberlo hecho ya en la pequeña pantalla con 'Alias'. Es verdad que ya habían quedado ciertas dudas tras su aparición en 'Daredevil', pero fue esta película dirigida por Rob Bowman la que hundió sus posibilidades de convertirse en una figura del cine de acción.

Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Tremendo batacazo

Elektra

Lo cierto es que Garner estaba obligada por contrato a hacer una película que sufrió toda clase de problemas durante la post-producción. Un buen ejemplo de ello es que Ben Affleck había rodado un cameo como Daredevil que fue finalmente eliminado del montaje final. En lugar de reforzar los lazos entre ambas películas, Fox hizo todo lo contrario.

Spandex barato y escudos de corchopán: las ocho peores adaptaciones de cómics Marvel
En Espinof
Spandex barato y escudos de corchopán: las ocho peores adaptaciones de cómics Marvel

El resultado de todo ello fue que 'Elektra' fue masacrada sin piedad por la crítica, ya que apenas tiene un paupérrimo 11% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Peor aún es que el público también la odie, algo que se reflejó en su lamentable funcionamiento comercial: 57 millones en taquilla frente a un presupuesto que oscila entre los 43 y los 65 millones según la fuente consultada.

Todo eso llevó a que cualquier plan que pudiera haber para hacer 'Elektra 2' fuese cancelado de inmediato, frustrando así las ideas que tenía Bowman para continuar la historia. Eso sí, Garner tuvo finalmente la posibilidad de desquitarse de este sonoro batacazo en 2024, ya que entonces retomó el personaje en una aplaudida y muy exitosa aparición en 'Deadpool y Lobezno'.

Deadpool Y Lobezno

Por cierto, Bowman no solamente se quedó sin poder hacer 'Elektra 2', ya que desde entonces no ha vuelto a dirigir largometraje alguno. Eso sí, en televisión ha trabajado regularmente en títulos como 'Pesadillas y alucinaciones', 'Castle' o 'The Rookie'.

En Espinof | Las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

En Espinof | El público elige las 7 mejores películas de superhéroes de la historia. Hay 4 del Universo Marvel y 0 de DC

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios