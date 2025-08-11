Acaba de llegar a Netflix una de las peores películas de superhéroes de la historia. Su protagonista tardó 19 años en resarcirse

Se han hecho multitud de películas de superhéroes durante las últimas décadas y muchas de ellas, fueran buenas o malas, han arrasado en taquilla. Sin embargo, otras sufrieron grandes fracasos, y lo más habitual era que se tratasen de un desastre a todos los niveles. A ese último grupo pertenece 'Elektra', la cual está disponible en Netflix desde hoy mismo.

'Elektra' era la gran oportunidad para que Jennifer Garner se convirtiera en una estrella de cine tras haberlo hecho ya en la pequeña pantalla con 'Alias'. Es verdad que ya habían quedado ciertas dudas tras su aparición en 'Daredevil', pero fue esta película dirigida por Rob Bowman la que hundió sus posibilidades de convertirse en una figura del cine de acción.

Tremendo batacazo

Lo cierto es que Garner estaba obligada por contrato a hacer una película que sufrió toda clase de problemas durante la post-producción. Un buen ejemplo de ello es que Ben Affleck había rodado un cameo como Daredevil que fue finalmente eliminado del montaje final. En lugar de reforzar los lazos entre ambas películas, Fox hizo todo lo contrario.

El resultado de todo ello fue que 'Elektra' fue masacrada sin piedad por la crítica, ya que apenas tiene un paupérrimo 11% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Peor aún es que el público también la odie, algo que se reflejó en su lamentable funcionamiento comercial: 57 millones en taquilla frente a un presupuesto que oscila entre los 43 y los 65 millones según la fuente consultada.

Todo eso llevó a que cualquier plan que pudiera haber para hacer 'Elektra 2' fuese cancelado de inmediato, frustrando así las ideas que tenía Bowman para continuar la historia. Eso sí, Garner tuvo finalmente la posibilidad de desquitarse de este sonoro batacazo en 2024, ya que entonces retomó el personaje en una aplaudida y muy exitosa aparición en 'Deadpool y Lobezno'.

Por cierto, Bowman no solamente se quedó sin poder hacer 'Elektra 2', ya que desde entonces no ha vuelto a dirigir largometraje alguno. Eso sí, en televisión ha trabajado regularmente en títulos como 'Pesadillas y alucinaciones', 'Castle' o 'The Rookie'.

