James Gunn se lamenta de que 'Superman' tenga fecha de estreno en streaming en tiempo récord y señala al culpable de ello

La esperadísima 'Superman' llegó a los cines el pasado 11 de julio, y su exclusividad en salas va a ser mucho menor de lo que se merece una película de estas características: Warner acaba de anunciar que su fecha de estreno en digital será el próximo 15 de agosto, lo que supone que la espera habrá sido de apenas 35 días desde su lanzamiento en la gran pantalla.

"Esa es realmente la razón"

Llama la atención que la espera sea tan corta para una película que todavía sigue funcionando en cines -el pasado fin de semana sumó casi 8 millones de dólares más solamente en Estados Unidos-, pero James Gunn señala el principal culpable de ello: el estreno de la temporada 2 de 'El pacificador' en HBO Max el próximo 21 de agosto.

El propio Gunn ha confesado en Screen Rant que es una pena que la exclusividad en salas de 'Superman' vaya a ser tan reducida, pero el cambio de estrategia sobre cuándo lanzar la temporada 2 de la serie protagonizada por John Cena ha llevado a tener que tomar esta decisión:

La verdad es que es por 'El pacificador'. Originalmente pensé que 'El pacificador' se estrenaría el mes que viene. Había muchas cosas que escapaban a nuestro control, así que 'El pacificador' se estrena ahora, y, al final, quería que todos los que quisieran pudieran ver a Superman, incluso quienes no pudieron ir al cine antes de 'El pacificador'. Y esa es realmente la razón.

Es lógico que se haya optado por eso, ya no porque Cena haga una breve aparición en 'Superman', pues además hay varios personajes que se presentan en la película protagonizada por David Corenswet que luego van a aparecer en la serie creada por el propio Gunn. Detalles así son importantes para que todo el mundo pueda estar al día y este universo no descarrile a las primeras de cambio. Eso sí, que luego no se sorprendan si el público decide esperar a ver en casa las próximas películas del nuevo DC...

Lo que no me parece igual de bien es que Warner haya decidido incluir varios extras exclusivos para que aquellos que compren una versión digital de la película. Y es que encima no son precisamente poco importantes: escenas eliminas o el audiocomentario a cargo del propio Gunn. Esos no estarán en las ediciones en formato físico y creo que es una falta de respeto muy grave para los que mantienen vivo ese mercado.

'Superman' acumula actualmente unos ingresos mundiales de 585 millones de dólares, dándose por sentado que logrará superar la barrera de los 600. Lo que sí está claro con este pronto lanzamiento en digital es que lo va a tener completamente imposible para superar los 670 millones que amasó 'El hombre de acero' hace ya 12 años.

En Espinof | Las dos escenas postcréditos de 'Superman' explicadas. Así ha cumplido James Gunn su promesa de cambiar la nueva DC

En Espinof | Todas las películas del Universo Extendido de DC ordenadas de peor a mejor