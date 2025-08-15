Una de las estrellas de 'The Big Bang Theory' consiguió su famoso papel por error: "pensé que me llamaron para un programa de concursos"

Jim Parsons es uno de los actores más reconocidos de la televisión estadounidense, conocido por su talento para la comedia y su capacidad de dar vida a personajes inolvidables. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos proyectos, pero hay una historia curiosa detrás de cómo consiguió uno de sus papeles más icónicos.
Conocido por su icónico papel como Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', consiguió su famoso papel por error. En una entrevista con David Letterman, Parsons reveló que cuando su agente le informó sobre una audición para un piloto de Chuck Lorre, él pensó que se refería a Chuck Woolery, el conocido presentador de concursos como 'The Love Connection'.
Al respecto, Parsons comentó: "No conocía a Chuck Lorre en ese momento. Pensé que hablaban de Chuck Woolery. Pensé, ¿por qué están tan emocionados? Deberíamos ver qué tiene que ofrecer antes de emocionarnos por un nuevo piloto de Chuck Woolery".
A pesar de la confusión, Parsons asistió a la audición y dejó una impresión tan fuerte que Lorre insistió en una segunda prueba para asegurarse de que pudiera replicar su actuación. Finalmente, fue elegido para interpretar a Sheldon Cooper, un físico con una personalidad única y un estilo de vida peculiar, interpretación que le valió múltiples premios, incluyendo cuatro premios Emmy y un Globo de Oro.
"Nunca lo podrá hacer de nuevo"
En una anécdota que cuenta Bill Prady, co-creador de la serie, recordó cómo Jim Parsons llegó al casting y lo clavó de inmediato. Tal fue su naturalidad interpretativa, que Prady exclamó: "¡Este es el tipo! ¡Este es el tipo!" Pero Lorre respondió con escepticismo: "Nah, se te va a romper el corazón. Nunca va a darte esa actuación de nuevo". Vamos, que le pareció demasiado buena para ser verdad.
Pero, para suerte de todos, Jim Parsons regresó al día siguiente y repitió exactamente ese mismo nivelazo. Aquello bastó para convencer a Lorre de que estaba equivocado, y Parsons fue finalmente elegido como Sheldon Cooper.
Esta fue, según Prady, probablemente la única vez en la historia de su relación con Chuck Lorre en la que él llevaba la razón sobre una decisión creativa tan crucial. Gracias a que perseveró en su apuesta, hoy tenemos a Sheldon tal como lo conocemos: un personaje rodeado de comedia, sabiduría y un toque de excentricidad.
Foto de IMDB
