De cómo un chimpancé le arrancó medio dedo a Jennifer Connelly en una película y se lo volvieron a colocar con cirugía

En los años 80, el cine de terror europeo vivía un momento de gran creatividad, con directores que buscaban romper las reglas y sorprender al público con atmósferas únicas. Entre ellos, Dario Argento se consolidó como un maestro del giallo, el género que combinó misterio, violencia estilizada y un uso muy personal de la música y la imagen, sin embargo, la actriz Jennifer Connelly no guarda gratos recuerdos sobre su incursión en este tipo de filmes.

En la película de 1985 'Phenomena' (conocida en América como 'Creepers'), Jennifer Connelly aparece en su primer papel principal, una historia cargada de horror visual, simbolismo y elementos sobrenaturales, una obra que destaca por la presencia de insectos y animales como vehículo narrativo, brindando una experiencia cinematográfica única y perturbadora.

Durante la escena culminante de la película, el chimpancé entrenado para la producción llamado 'Tanga', atacó a Jennifer Connelly, algunas versiones indican que el director le pidió que mirara fijamente al animal para poder tener una buena toma, lo que desató el comportamiento violento.

Un susto de muerte

Sin embargo, otras versiones aseguran que Argento le pidió a Connelly que le pusiera la mano encima a 'Tanga' para evitar que se girara, lo que provocó que le mordiera uno de sus dedos. Tras la agresión, Connelly fue llevada de inmediato al hospital, donde médicos consiguieron reimplantar exitosamente el dedo amputado.

Después del ataque del chimpancé, la actriz regresó al set tras la cirugía, y la filmación continuó sin mayores interrupciones, sin embargo, la misma actriz declaró que, después del incidente, fue difícil grabar escenas con 'Tanga' de nuevo, quien, dicen, escapó por un tiempo y luego fue atraído de nuevo al set con comida.

Como la misma actriz declaró en una entrevista con Conan O'Brien en 2008, "yo hacía a una sonámbula que era amiga de un chimpancé, fue angustiante porque me mordió: estábamos en esta escena donde me pidieron ponerle la mano para que no se girara y él simplemente me mordió. Lo que debió haber sido una linda escena al reunirnos después de haber pasado tanto drama se convirtió en un caos: al momento de abrazarnos, ella ('Tanga') comenzó a gritar y los miembros del staff soltaron el equipo y corrieron a nosotros para separarnos".

