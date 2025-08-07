"Tuve que mantenerme firme. No iba a disculparme": Winona Ryder confirma que esta desastrosa película le hizo perder un papel junto a Marlon Brando

A veces, una sola decisión puede marcar el rumbo de una carrera entera. En Hollywood, donde cada papel y cada elección pesan más de lo que parece, muchos actores han vivido momentos clave que lo cambian todo. Winona Ryder, una de las figuras más reconocidas del cine de los noventa, ha compartido recientemente una de esas historias que ayudan a entender lo difícil que puede ser mantenerse fiel a uno mismo en una industria tan exigente.

La actriz ha revelado recientemente cómo su papel en una comedia negra de 1989, le costó un importante trabajo al inicio de su carrera. recuerda que, tras el estreno de aquella película, perdió la oportunidad de trabajar junto a Marlon Brando. Sin embargo, ella tomó una actitud que hoy se confirma como un acierto personal y profesional.

Ryder contó en una entrevista con Elle UK que llegó a ser elegida para participar en 'El novato' ('The Fresmen'), un film que finalmente protagonizaría Marlon Brando junto a Matthew Broderick. No obstante, la reacción a 'Escuela de jóvenes asesinos' ('Heather' en inglés) fue tan negativa en ciertos sectores que la producción decidió retirar la oferta.

Según Ryder, "pensaron que se burlaba del suicidio adolescente", lo que fue considerada una línea roja por algunos, que se sintieron "profundamente ofendidos" por tocar temas de una forma frívola como los trastornos alimenticios y sexo adolescente, que convirtieron a la película en blanco de críticas tras su estreno.

"Tuve que mantenerme firme. No iba a disculparme"

Lejos de retractarse, la actriz defendió su postura con una frase que refleja carácter y coherencia: "Tuve que mantenerme firme. No iba a disculparme. Me dijeron que nunca volvería a trabajar si hacía 'Heathers'", dijo Ryder sobre la película, que sigue a cuatro adolescentes populares (tres de las cuales se llaman Heather) mientras su camarilla de la escuela secundaria se convierte en violencia y subterfugio.

Aunque perdió esa gran oportunidad, Winona Ryder encontró pronto otro camino hacia el éxito. Apenas un año después protagonizó 'Eduardo Manostijeras', y cimentó su fama con títulos como 'La edad de la inocencia' o 'Mujercitas', por las que recibió nominaciones a los Globos de Oro y los Oscar.

Más tarde, 'Escuela de jóvenes asesinos' adquirió status de película de culto, fue inspiración de un musical y una serie, celebrada por su valentía y originalidad Winona Ryder no solo defendió su trabajo, sino también los valores que aquella película representaba: el humor inteligente, la sátira social y una mirada crítica al entorno adolescente.

Aunque eso supusiera rechazos o pérdidas, su postura fue valiente y coherente, haciendo que 'Escuela de jóvenes asesinos' brillara como un clásico generacional, con su papel como parte del legado de una actriz que siempre ha sabido mantener su identidad.

Foto de IMDB

