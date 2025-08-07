Hoy en Netflix, la película más vista de la historia de la plataforma con 230 millones de visualizaciones

Han pasado ya casi cuatro años desde el estreno de la película que hizo historia en Netflix y se convirtió en la más vista de la plataforma hasta entonces con más de 230 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días. Bien pronto empezó a hablarse de una secuela de la que llevamos tiempo sin tener noticias, pero lo que siempre podemos hacer es (volver a) ver 'Alerta Roja'.

El largometraje dirigido por Rawson Marshall Thurber cuenta la historia de cómo se cruzan los caminos de un agente del FBI y dos criminales de fama mundial por un robo vinculado a unos preciados huevos de oro que Marco Aurelio regaló a Cleopatra como regalo de bodas. La crítica no quedó nada impresionada, pero el público acabó encantado con ella.

4 años en lo más alto

En su momento fue todo un logro reunir en una película a actores tan populares como Ryan Reynolds, Dwayne Johnson y Gal Gadot, siendo evidente que ese trío de estrellas fue clave para que 'Alerta Roja' se convirtiera en un éxito sin precedentes para la plataforma. También es cierto que se convirtió en la película más cara de Netflix, pero años después ha sido destronada por 'Estado Eléctrico' y esta última funcionó muchísimo peor entre el público.

Lo cierto es que 'Alerta Roja' surgió inicialmente como una película para estrenarse en cines, pero en Universal acabaron echándose atrás. Fue entonces cuando Netflix entró en escena con una película que se convirtió en una prueba de fuego para la plataforma. Cualquier miedo que pudiera haber se disipó durante el fin de semana de su estreno, ya que destrozó el récord del largometraje más visto con más de 149 millones de horas reproducidas.

Al de 11 días de su estreno ya había desplazado a 'A ciegas' como la película más vista de la historia de Netflix y desde entonces no ha habido ninguna que tan siquiera se haya acercado a los 230,9 millones de visualizaciones que sumara el título que ahora nos ocupa. Bueno, al menos hasta ahora, pues el bombazo que está siendo 'Las guerreras K-Pop' ha llevado a que no sea para nada descartable que pueda conseguirlo.

Lo que no está nada claro es qué ha sucedido con las dos secuelas de 'Alerta Roja' que Netflix anunció en 2022. El plan era rodarlas de forma consecutiva y ese mismo año se dijo que el guion de la segunda entrega ya estaba finalizado. Sin embargo, nada más concreto ha vuelto a saberse sobre ambas películas desde entonces.

