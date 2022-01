'Alerta roja' será una trilogía: Netflix quiere dos secuelas consecutivas de su película más popular de todos los tiempos

El enorme éxito de 'Alerta roja' la convirtió en la película más popular de Netflix de todos los tiempos. Es posible que 'No mires arriba' le acaba arrebatando ese honor, pero en la plataforma ya trabajan duro para convertir la cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot en, como mínimo una trilogía.

Ya se escribe

Según informa Deadline, Netflix está actualmente negociando para rodar dos secuelas de 'Alerta roja' de forma consecutiva. El plan sería empezar las grabaciones a principios de 2023 y todavía queda cerrar los acuerdos con Johnson, Reynolds y Gadot para hacerlo posible. Eso sí, Rawson Marshall Thurber, guionista y director de la primera entrega, ya está escribiendo los guiones.

Además, la plataforma quiere utilizar 'Ocean's Eleven' como referente, por lo que se introducirán nuevos personajes en las dos secuela para que así la franquicia no se estanque. No obstante, todavía se desconoce qué intérpretes podría tener en mente, pero no me extrañaría que Sandra Bullock estuviera entre ellos, pues la actriz ya ha conseguido dos enormes éxitos en Netflix con 'A ciegas' e 'Imperdonable'.

Recordemos que la primera entrega estuvo a punto de ser una película de Universal, pero el estudio tuvo dudas a última hora sobre el presupuesto multimillonario que iba a tener 'Alerta roja'. Fue entonces cuando Netflix entró en escena con lo que por aquel entonces iba a ser su película más cara. Ese "privilegio" le va a durar poco, pues 'The Gray Man' cuenta con un presupuesto aún más elevado.