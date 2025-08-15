Hoy en streaming, la ambiciosa película basada en la historia de una diva de la música que acabó nominada al Óscar

Los biopics suelen ser tipos de películas que, incluso aunque puedan ser muy populares, tienden a experimentarse como algo excesivamente rígido. Puede ser por cómo muchos no se atreven a explorar las partes más oscuras del personaje, o por sencillamente atarse a unos esquemas narrativos muy básicos y muy repetidos.

De ahí que algunos autores han buscado como trascender la fórmula del biopic de diferentes formas, como puede ser fijar la historia en un punto concreto de la vida del personaje y aludir a los hechos puntualmente. Pero incluso eso puede llegar a resultar una constricción por mero acto de repetición, algo que toca directamente a una película como ‘María Callas’.

Divagar por no callar

La gran diva de la ópera recibe su propio biopic con una Angelina Jolie entregada hasta las últimas consecuencias, y con el tándem del director Pablo Larraín y el guionista Steven Knight, que siguen su propia saga sobre mujeres célebres de la historia. La película hace al fin su estreno en streaming a través de Movistar+.

Es septiembre del año 1997. La gran cantante de ópera María Callas se ha erradicado a sí misma de la mirada pública, viviendo una vida de reclusa entre recuerdos, tristeza, depresión y alivios de las drogas. Aún mantiene la esperanza de poder rescatar su voz para un glorioso regreso, pero no se puede escapar de la sensación de que sus días se están acabando.

Larraín se mete de nuevo el terreno de las divas en cárceles doradas que tienen una complicada relación con instituciones arcaicas y legados. Tras ‘Jackie’ y ‘Spencer’ (e incluso en cierta manera su visión de Pinochet en ‘El Conde’ continua la estela’), el cineasta chileno aprovecha de nuevo un periodo concreto de la vida de la protagonista para desarrollar toda su historia.

‘María Callas’: biopic onírico

Aquí lo hace con un toque más elegiaco, y también en cierto modo operístico para ser fiel a la disciplina a la que Callas ha dedicado su voz y su vida. La exploración del final de la vida, bordeando ocasionalmente lo onírico, da casi tanta textura como la hermosa fotografía de Edward Lachman, que fue la única nominación que rascó en los últimos Premios Oscar en los que sin duda esperaba tener más presencia.

Son lo más interesante en una película que al final acaba acumulando momentos pero no ideas en torno al personaje. Su perspectiva, tan excitante en las películas anteriores, acaba bordeando la fórmula funcional aquí, dejando una película competente pero también necesitada de algo de vida y chispa para poder conmover.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas basadas en hechos reales de la historia