Los fans de 'Nana' llevan 15 años esperando el final del manga. Su autora por fin tiene noticias prometedoras: "Está todo decidido"

Hay autores a los que sus mangas les cuestan la salud, y tristemente tenemos una lista bastante larga. Gege Akutami ha confesado recientemente que el final de 'Jujutsu Kaisen' se le hizo un calvario, Yoshihiro Togashi va de hiato en hiato con 'Hunter x Hunter' mientras se recupera... y los fans de Ai Yazawa llevan desde 2009 esperando para ver cómo continúa 'Nana'.

NANAi

El manga de Yazawa lleva desde un parón indefinido desde hace ya dieciséis años por los problemas de salud de su autora, y 'Nana' es uno de esos manganimes que parece que se van a quedar incompletos para siempre. Aunque recientemente Yazawa nos ha dejado con una nota esperanzadora: sí, tiene intención de terminarlo.

Ha sido a raíz del libro 'The World of NANA' con el que se celebra el 25 aniversario de 'Nana' y los cuarenta años como autora de Yazawa. Entre nuevas ilustraciones y sketches, el libro de arte también incluye una larguísima entrevista con su autora y Yazawa ha revelado que cuando empezó el hiato 'Nana' ya se encontraba en su arco final.

"La historia de 'NANA' ya está en su fase final, está todo decidido. Aunque sea mi manga, no significa que... (se ríe). No importa cómo vaya la historia, voy a intentar darlo todo para asegurarme de que la gente vuelve a leerlo", aseguró la autora en la entrevista.

Yazawa también reveló que es posible que haga algunos cambios a la conclusión que planeó en su momento, pero espera poder contentar a los fans. Por desgracia, todavía no sabemos cuándo llegará el regreso de 'Nana', aunque parece que los engranajes se están moviendo poquito a poco y la mangaka ya anda trabajando en ello. Ya en 2022 reveló que está volviendo a dibujar poco a poco y ha ido recuperando las fuerzas y la motivación para retomar 'Nana', así que quizás en algún tiempo tengamos su regreso definitivo.

'Nana' sigue a dos mujeres con el mismo nombre, pero con personalidades completamente opuestas. Nana Osaki y Nana Komatsu se conocen un día por casualidad y terminan compartiendo piso en Tokio mientras Osaki persigue sus sueños de convertirse en la cantante de una banda punk.ç

En Espinof | 'Utena', 'Fruits Basket', 'Banana Fish', y mucho más. Los mejores shojos de la historia y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025... hasta ahora