"España es lo que solía ser la vida". Hugh Grant adora nuestro país y cree que es un oasis del clima político mundial

La política en Reino Unido es un desastre. Políticos corruptos que dicen barbaridades y están dispuestos a vender a quien sea por librarse de la cárcel, dos bandos enfrentados que creen tener la razón absoluta, unas pocas buenas personas sepultadas por insultos hasta que se convierten en animales políticos... Terrible. Ahora bien: es aplicable también a prácticamente cualquier país del mundo, desde Estados Unidos hasta, por supuesto, España.

Castañuelas, toros y verbena

O eso podemos ver nosotros que vivimos aquí, pero desde fuera es posible que nuestro país se vea como un lugar idílico repleto de sol y flamenco. Es lo que opina Hugh Grant en una entrevista para El Mundo donde opina que el mundo tiene dueño, pero no por la fe como sugiere su personaje en 'Heretic', sino por las "corporaciones gigantescas que ahora controlan nuestros pensamientos a través de algoritmo. Han instaurado un estado de terror que controla nuestros cuerpos con productos farmacéuticos y hábitos alimentarios repugnantes".

Sin embargo, como decía, cree que en España nos hemos librado: "Eso es así en Inglaterra y en Estados Unidos. Aunque veo que hay excepciones. Veo que esto no se aplica tanto en España. Están de suerte. Cada vez que vengo aquí me siento como en un oasis. Lo que veo en España es lo que solía ser la vida. La gente parece sensata, agradable, bien vestida, reflexiva... En mi país, todo me resulta insalubre. La gente parece más consumidora o víctima que simplemente un ser humano". No sé si definiría al español medio como sensato y reflexivo, la verdad.

Pero por mucho que diga Grant, no nos podemos olvidar de que él ya se metió en política cuando quiso evitar, en 2019, que Boris Johnson fuera reelegido, aunque afirma que "en realidad, tengo más claro en contra de lo que estoy que de lo que estoy a favor". Y no, no te fíes tampoco de lo que diga en su cuenta de Twitter, porque se declara "apasionadamente anti-redes sociales. No creo ni en las pantallas ni en el streaming ni en los móviles ni en internet. Estoy convencido de que todo eso ha acabado o está acabando con la experiencia humana". Radio Esperanza al habla.

En Espinof | 'No mires arriba': 11 películas y una serie para ver si te ha gustado la sátira apocalíptica de Netflix

En Espinof | Las mejores películas de 2024