Hace 27 años, este actor superheroico tuvo su primer papel en un corto educativo medioambiental, y reconocerle es casi imposible

Si hubieras vivido en Estados Unidos a finales de los años 90, podrías haber comprado una edición muy especial del juego de mesa 'Mystery Date', que lleva publicando MB desde 1965 en diferentes iteraciones (y que quizá recuerdes más por haber sido parodiado en un episodio de 'Los Simpson', 'Verano de metro y medio'). Bien, pues en esa década, uno de los posibles romances con los que podías acabar al final de la partida era, ni más ni menos, que un jovencísimo Chris Evans que ya apuntaba maneras. Sin embargo, este no era su primer paso en la industria: ese fue otro absolutamente olvidado (con razón) por la historia.

Naturalmente Evans

Desde pequeño, el actor estaba destinado a acabar en lo suyo: iba a campamentos de verano centrados en la interpretación, dio clases en Nueva York antes de empezar el instituto y disfrutaba del teatro musical como nadie. Es normal que con solo 16 años le ficharan para su primer trabajo (juegos de mesa aparte): 'Biodiversity: Wild About Life!', un corto medioambiental de 1997 que es tan bueno como crees.

Durante 53 minutos, la película directa a vídeo cuenta la historia de cuatro estudiantes de instituto que entran en un concurso para hacer un vídeo sobre biodiversidad y ganar 1000 dólares (por el camino, ¡oh! ¡Se preocupan mucho por la naturaleza de manera repentina!). Y los diálogos son tan obvios como parecen: en un momento dado, Evans dice "El agua está tan contaminada que si pescamos algo tendríamos que devolverlo. Y mira, mira toda esa basura. A la gente no le importa". No es Shakespeare precisamente, pero por algo se empieza.

Como curiosidad, Evans se quitó el aparato dental exclusivamente para rodar este corto, dándolo todo, y puede que no mereciera demasiado la pena: para comprobarlo, puedes ver 'Biodiversity: Wild about life!' entero en Youtube si te atreves, pero ya te aviso de que no tiene nada de especial. De hecho, es igual a cualquier vídeo educativo de la época. Evans tardaría tres años más en tener otro papel (en la serie 'Opposite sex', que solo duró ocho episodios), pero, por suerte, todos sabemos cómo acabó esta historia, ¿verdad? Efectivamente: parodiando los vídeos educativos al final de 'Spider-man: lejos de casa'. Círculo completo.

