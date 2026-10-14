Jane Fonda se mantiene en forma a los 88 años: "Básicamente hago todo lo que solía hacer, solo que más despacio"

Solemos hablar de Jane Fonda por su condición de actriz legendaria de Hollywood o por su faceta como activista política y social. Sin embargo, quizá muchos hayan olvidado que la estrella de 'Descalzos en el parque' también fue uno de los grandes iconos del fitness en los años 80, gracias a una serie de vídeos de ejercicios que se convirtieron en un fenómeno de ventas y ayudaron a popularizar la actividad física entre millones de personas. Una disciplina que, a sus 88 años y a punto de cumplir 89 este próximo mes de diciembre, sigue formando parte de su vida, aunque con sus cambios.

En declaraciones recogidas por medios como The New York Times y People, Fonda compartió detalles de su rutina diaria y su filosofía sobre el envejecimiento, siendo categórica sobre cómo vive esta etapa de su vida: "No me siento como una persona mayor. Soy mucho más joven de lo que era cuando tenía 20 años, en todas las formas que importan". Aunque eso no quiere decir que se comporte como una adolescente y mucho menos que vista como tal: "Ahora ya no uso tacones porque descompensan mi pelvis y mis caderas. Así que los tacones bajos o los zapatos casi planos se han convertido en lo mío, y las zapatillas deportivas que tienen destellos".

"Entreno con una entrenadora porque así no puedes decir: 'Me voy a quedar en la cama'"

Pero, insistimos, busca mantenerse en forma: "Entreno con una entrenadora, en parte porque la quiero, pero también porque así no puedes decir: 'Me voy a quedar en la cama'. Tienes que levantarte si le estás pagando a alguien", reveló a The New York Times. "Ella solo trabaja con personas mayores de 50 años y es muy cuidadosa, porque te puedes lesionar más que cuando eres joven. Entreno la parte superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo, un día sí y otro no, y luego hago muchos de los mismos movimientos que solía hacer, con una gran diferencia: me muevo despacio. Es un mantra para hacerse mayor", agregó compartiendo una profunda reflexión.

Pronto la veremos de nuevo en cines

Y claro, ya no puede ser la runner que era cuando tenía 40 años, "pero ahora me encanta caminar". "Me encanta estar al aire libre en el bosque, especialmente subiendo y bajando colinas. Hago básicamente todo lo que solía hacer, solo que más despacio". Y nosotros que lo celebramos, sobre todo tras conocer que pronto regresará a los rodajes cinematográficos con un papel protagonista en 'The Correspondent', la adaptación de la novela homónima de Virginia Evans. Un proyecto que supondrá su regreso al cine tras varios años sin estrenar una película. Por el momento, no hay fecha de estreno.

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