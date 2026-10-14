"Enfermiza y perversa". La mejor película de la semana es esta maravilla que regresa a los cines 55 años después

Los reestrenos de grandes películas de antaño son cada vez más usuales últimamente, pero casi siempre son películas muy conocidas que básicamente ofrecen la oportunidad de volver títulos muy queridos por el público en pantalla grande. Sin embargo, hay alguna que otra excepción y este viernes 16 de octubre de 2026 tenemos una sencillamente imprescindible.

Hay que remontarse hasta 1971 para encontrar el estreno original de 'Los demonios', una singular película que mezcla el drama histórico con el terror que fue escrita y dirigida por Ken Russell, quien cuenta aquí la historia real de Urbain Grandier, un sacerdote católico que fue quemado en la hoguera en 1634 tras ser acusado y condenado por brujería. Eso sí, Russell ofreció una visión muy personal que provocó reacciones muy extremas cuando llegó a los cines.

Pese a que se incluye un aviso al principio señalando que lo realmente destacado de la historia que va a contar sucedió realmente, lo cierto es que 'Los demonios' es una película que abraza el exceso a todos los niveles, tanto en el acabado visual, donde Russell tiene una clara vocación barroca, como en la fuerte presencia de desnudos. Ese tema ya era por sí delicado en la época, pero asociado a un relato con fuerte contenido religioso la cosa fue toda una explosión.

Pese a que recibió varios premios, como el de mejor dirección en el Festival de Venecia, 'Los demonios' sufrió un estreno demoledor en su momento. Calificada X tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, fue además prohibida en varios censuradas y censurada en muchos otros -entre ellos los dos mencionados anteriormente-, lo que llevó a que el montaje original de Russell estuviera desaparecido durante décadas.

Como prueba de la reacción que provocó, conviene recuperar que Newton K. Branch, examinador de la época de la Junta Británica de Clasificación de Películas, no pudo ser más rotundo al señalar que la película de Russell era "completamente enfermiza y perversa" para defender hacer todos los cortes posible, pues solo iba a mejorar se eliminase lo que se eliminase

A principios de siglo reapareció, pero no ha sido hasta ahora cuando Warner ha llevado a cabo una restauración en 4K del mismo que llega este viernes a los cines españoles. Es una lástima que vaya a hacerlo de forma muy limitada, pero yo ya tenido la oportunidad de disfrutar del mismo y no me cansaré de recomendar ver así 'Los demonios' a todo aquel que tenga la ocasión de hacerlo.

Por qué 'Los demonios' es una película imprescindible

Una película sobre una monja jorobada que abusa de su poder y se obsesionada con un sacerdote promiscuo cuya capacidad de influencia es tal que el mismísimo cardenal Richelieu quiere acabar con ella ya es un punto de partida maravilloso. En otras circunstancias podría ser la base para un gran thriller erótico, pero aquí Russell quiere ir en otra dirección. Sí, el erotismo se mantiene y potencia al máximo, pero el objetivo aquí es otro.

Oliver Reed, que da vida aquí a Grandier, lo dejó claro el mismo año de su estreno al señalar que "no es una película sobre teología o política, es sobre gente retorcida". Una demostración de que entendía perfectamente lo que buscaba Russell y que le permite construir un personaje que no deja de ser una contradicción andante, pues un hombre de fe que va teniendo idilios sin parar, negándose a reconocer los hijos de aquellas que quedan embarazadas.

Esa tendencia al exceso que marca a los personajes principales desde su primera aparición es algo que no hace más que crecer a lo largo de las casi dos horas de metraje de esta versión definitiva de 'Los demonios'. Aquí lo que importa es ofrecer un relato marcado en todo momento por el mayor expresionismo posible, ya sea en los decorados o en las reacciones de los personajes -todos impecables, pero Reed y Vanessa Redgrave están especialmente brillantes-. También da igual que sea un primer plano o uno general, pues todo rema en la misma dirección.

Lo que se consigue así es una sinergia envidiable que cuesta entender que pueda dar pie a algo que no sea la devoción o el rechazo absoluto. Sí, habrá casos que aplaudan la ambición de Russell sin llegar nunca a abrazar sus excesos, pero eso es lo que la película exige para conectar realmente con ella. Y no puede decirse que oculte sus intenciones en ningún momento.

Lo que realmente la hace única es que Russell consigue un equilibrio imposible dentro de esos excesos que perfectamente podría haberse cargado la película. Desde esa estructura episódica que da una mayor unidad narrativa al resultado final sin que parezca ser ese el motivo de su uso hasta una actitud cada más enloquecida de sus personajes que encaja a las mil maravillas con sus decisiones visuales.

Ya no es tanto que 'Los demonios' acuda a los más bajos instintos del ser humano, es que hay un regodeo fascinante en ello que la fotografía de David Watkin subraya muy bien con un look ligeramente feísta que ya se adelanta a esa corrupción continuada que se va apoderando de las imágenes, aunque tampoco me quiero olvidar de esos deslumbrantes sets diseñados por Derek Jarman. Sencillamente todo encaja en la visión que propone Russell.

Como era de esperar, esos excesos también están marcados por una fuerte presencia de la violencia, un mecanismo de represión sumamente efectivo que lleva además a que la destrucción se revele como el único destino posible. Y es que dentro de esa oda a la depravación y la blasfemia también hay una película con un fuerte componente político que acaba dejando desolado al espectador. Ahí sí que ese fuerte vínculo con una historia real cobra especial relevancia.

Una auténtica maravilla que merece ser vista en pantalla grande, tanto por ofrecer el montaje original de Russell como por hacerlo en 4K. Porque en streaming también la tenéis, pero en Filmin solamente está la versión recortada.

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