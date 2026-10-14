'La bola negra' es, sencillamente, imbatible y también supera a Star Wars: la película de Los Javis alcanza los 25 millones en cines y hace historia en taquilla

El éxito de 'La bola negra' sigue sin tener un techo claro. De hecho, la película de Los Javis ha superado ya los 25 millones de euros en los cines españoles, entrando así de lleno en el top 30 de las películas más taquillera de la historia en nuestro país.

Eso además ha supuesto sacar de dicho Top a 'Star Wars: La amenaza fantasma', que se quedó en 24,5 millones. Y la cosa no se ha quedado ahí, pues ahora mismo ocupa la posición 27, pero es probable que hoy mismo supere los 26,16 millones de 'Un monstruo viene a verme', que ocupa el puesto inmediatamente superior.

19 días haciendo historia

Lo cierto es que 'La bola negra' sería ya un éxito indiscutible si se retirara de todos los cines, pero es que todavía le queda mucho camino por delante. Y es que este drama histórico solamente ha necesitado 19 días hasta llegar a esos datos, manteniéndose todavía en lo más alto de la taquilla con unas cifras increíbles.

Por ponerlo en perspectiva, 'La bola negra' sumó ayer martes 13 de octubre 603.000 euros más, lo que supone un 53% de los ingresos totales de ese día. A día de hoy sigue siendo sencillamente imbatible.

Por lo pronto, este fin de semana debería superar ya a 'Torrente presidente' para convertirse en la película española más taquillera del año. La cifra a batir es de 28,13 millones de euros, por lo que es muy probable que lo haga el viernes o el sábado como muy tarde.

Además, 'La bola negra' llega este viernes 16 de octubre a los cines de Estados Unidos, donde cuenta con el respaldo de Netflix para seguir haciendo historia -que puede que sea una producción de Movistar Plus, pero allí la lleva Netflix-, primero en salas y más tarde en streaming. Luego ya habrá que ver cómo va la cosa de cara a los próximos Óscar, pero ahora mismo pinta todo muy bien.

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