Kevin Spacey rompe a llorar al anunciar que está totalmente arruinado: "Voy a seguir adelante"

El 29 de octubre de 2017, Anthony Rapp acusó a Kevin Spacey de tratar de tener relaciones sexuales con él cuando tenía 14 años. Desde entonces, el actor se ha enfrentado a más de 50 acusaciones a lo largo de las décadas, ha perdido su credibilidad y las películas que consigue estrenar acaban estrellándose. Sin embargo, ahora, con los casos sobreseídos (o los testigos muertos), Spacey está dispuesto a volver por la puerta grande. Que el público general y Hollywood quieran recibirle es otro asunto.

A lágrima viva

El protagonista de ‘House of Cards’ ha dado una entrevista a Piers Morgan -quién si no- donde ha declarado que está en bancarrota. Es más, ha acabado llorando delante de las cámaras, en lo que algunos han considerado una prueba de honestidad y otros una simple actuación para tratar de causar simpatía entre el publico que no está convencido de su inocencia (de hecho, ha admitido que en el pasado era "demasiado manoseador").

Ante la pregunta “¿Cuánto dinero tienes?”, cual David Broncano yanqui, Kevin Spacey ha contestado “Nada… Aún debo muchas facturas legales que no he podido pagar”, aclarando que se trata de “muchos millones”. Morgan le echa una mano, preguntando “¿Qué vas a hacer?”, a lo que solo cabe una respuesta: “Seguir adelante”.

Bueno, más que "Seguir adelante" lo que ha dicho es "Get back on the horse", una expresión que se utiliza en Estados Unidos cuando te has caído y quieres recuperarte lo antes posible para intentarlo de nuevo. De momento le va regular: en los últimos siete años, Spacey ha aparecido en cuatro películas sin repercusión alguna, y ya prepara otra cinta, ‘The contract’, donde interpretará al mismísimo demonio. Habrá que ver si recupera su estatus en el mundo del cine o, por el contrario, se verá abocado a una vida de productos baratos. Y es que Hollywood perdona… pero no siempre.

