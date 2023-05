Los MTV Awards han confirmado a Pedro Pascal como el héroe del año, pero el debate sobre el protagonista de 'The Last of Us' no está cerrado

Después de que académicos y críticos hayan dado sus veredictos a lo largo de la última temporada de premios, que culminó en los Óscar del pasado mes de marzo, ha sido el momento de que se pronuncie el público en una edición de los MTV Movie & TV Awards que ha dejado dos claras ganadoras en sus respectivas categorías: 'Scream VI' y la fantástica 'The Last of Us'.

Héroes y villanos

Mientras que la nueva entrega de la saga de slashers creada por Wes Craven se ha llevado los botes de palomitas a la mejor película y a la mejor pelea, la adaptación del videojuego de Naughty Dog para HBO ha conquistado los galardones a la mejor serie, el mejor dúo en pantalla —para Bella Ramsey y Pedro Pascal— y al mejor héroe, dirigido al Joel Miller de Pascal.

Por supuesto, el "mimimi" de turno no se ha hecho esperar, y ya ha habido voces señalado que el protagonista de 'The Last of Us' no es un héroe escudándose, entre otras cosas, en declaraciones de Troy Baker, actor que interpreta al personaje en los juegos, quien opinó en la Comic Con de Manchester de hace tres años que Miller se vería a sí mismo un villano.

Por suerte, las brújulas morales imperfectas y los claroscuros pueden ser señas de identidad de héroes mucho más interesantes que el típico salvador con un código ético férreo y puro. Además, no olvidemos que muchos de los grandes villanos se consideran a sí mismos los héroes de la función, así que todo es cuestión de puntos de vista...

Sea como fuere, os dejo con la lista completa de ganadores de los MTV Movie & TV Awards, que, por cierto, nos dejaron un momentazo en el que Tom Cruise aceptó su premio a la mejor interpretación del año por 'Top Gun: Maverick' a bordo de un avión.

Todos los ganadores de los MTV Movie & TV Awards