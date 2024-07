Triunfa en Prime México esta película de deportes y amistad canina, una emotiva historia real protagonizada por Mark Whalberg

Las tragedias reales no tardan en tener su contrapartida audiovisual, así que alegra saber que las historias bonitas también tienen a veces el mismo tratamiento. En 2014 el atleta sueco Michael Lindnord se enfrentó a una exigente carrera de aventura en Ecuador, y en el camino se hizo amigo de un perro abandonado que llegó a salvarle la vida.

Años más tarde el cine adapta la historia basándose en la biografía que escribió el propio Lindnord. Titulada 'Arthur: Una amistad sin límites' y recién llegada a Prime México, ha tenido una gran recepción en sus primeros días, posicionándose como lo más visto de la plataforma.

Melodrama de aventura

Además de la esperable dramatización de algunos eventos hay cambios menores como el hecho de que la acción sucede en la República Dominicana en vez de Ecuador. El encargado de llevarla a la pantalla es Simon Cellan Jones, que dirige a un simpático reparto liderado por Mark Whalberg, Simu Liu y Nathalie Emmanuel. "No hay muchos intérpretes que gusten tanto al público como Mark Wahlberg, pero el perro se le acerca", bromeaban en Wall Street Journal con su reseña.

Lo cierto es que la película lo tiene todo para convencer al público. Lo que empieza como una cinta motivacional de deportes se transforma pronto en una de aventuras por la naturaleza de la carrera. Combinando treekking, ciclismo, kayak y escalada entre otros, el largometraje se hace ameno y variado, y está lleno de momentos intensos, dramáticos o divertidos.

En el fondo de todo esto está una historia de amistad, entre los atletas y con el perro Arthur. Manteniendo las distancias con otros dramas caninos (el perro no tiene aquí tanta presencia), el resultado es un pastiche de géneros que a algunos no les ha funcionado tan bien. En The Washington Post incidían en su condición de melodrama de sobremesa y la llamaban "inofensivamente inspiracional".

