Si ella no tendríamos 'Las guerreras K-Pop' ni 'Spider-Man: Un nuevo universo'. La película de animación que comenzó una revolución sigilosa y acaba de cumplir 20 años

Poco a poco Sony Pictures Animation se ha ido convirtiendo en todo un referente para los fans de la animación. Desde la épica 'Spider-Man: Un nuevo universo', la divertidísima 'Hotel Transilvania', y ni hablar de la excelente en todos los sentidos 'Los Mitchell contra las máquinas'.

Marcando su propio ritmo y atreviéndose con todo tipo de estilos entre franquicia y franquicia. Aunque nada de esto hubiera sido posible sin 'Colegas en el bosque' ('Open Season').

20 añazos por delante

'Colegas en el bosque' fue la película que dio el escopetazo de salida al estudio, allá por 2006. Una comedia animada muy ambiciosa dirigida por Jill Culton y Roger Allers, una veterana de Pixar y el co-director de 'El rey león', sobre un oso pardo domesticado que termina perdido en medio del bosque e intenta volver a casa antes de que empiece la temporada de caza.

Con un presupuesto de unos 85 millones, 'Colegas en el bosque' se llegó a embolsar más de 200 millones de dólares y seis nominaciones a los premios Annie. Por desgracia, fue un año complicado para despuntar en animación y 'Colegas en el bosque' se convirtió en "otra que hay" compitiendo por el cariño del público contra 'Cars', 'Ice Age 2' y 'Happy Feet', entre otras. Eso sí, sentó un precedente inolvidable y puso la primera piedra en el camino para todo lo que vendría después.

Como Phil Lord recordó desde su cuenta de X, 'Colegas en el bosque' comenzó una gran revolución sigilosa en el mundo de la animación. Y es que para 'Colegas en el bosque', el equipo de Sony Animation desarrolló una herramienta digital nueva para la película, permitiendo a los animadores cambiar la forma de todos los personajes con distorsiones extremas típicas de los dibujos animados tradicionales.

Deformaciones, smears y todo tipo de efectos que hasta entonces eran impensables para la animación CGI, y que se convirtieron en una de las señas de identidad del estudio.

Este estilo se fue puliendo en las siguientes películas, como en 'Lluvia de albóndigas', aunque brilló por completo en 'Hotel Transilvania', con la que Genndy Tartakovsky plasmó lo mejor de su estilo de siempre, con movimientos extremos y una plasticidad única. Un enfoque lleno de vida que ha ido evolucionando y brillando cada vez más hasta culminar en 'Las guerreras K-Pop', en la que el equipo de Sony puso toda la carne en el asador y le sacó el máximo partido a su estilo.

Respecto a 'Colegas en el bosque', a la franquicia no le fue nada mal. Tres secuelas directas a video, un corto e incluso una serie de televisión de varias temporadas. La posibilidad de una quinta entrega también sigue en el aire, y ahora que la película original cumple 20 añazos quizás sea el momento de volver a traer de vuelta a Boog y Elliot.

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