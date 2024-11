Netflix ficha uno de los animes más esperados de 2025. 'The Summer Hikaru Died' desvela un primer tráiler muy malrollero para ponernos los pelos de punta

Ya vamos preparando la parrilla de estrenos de 2025, y una de las series más interesantes que llegará a lo largo del año es 'The Summer Hikaru Died' ('Hikaru ga Shinda Natsu') que viene en la ola de todo el éxito que acompaña al manga de terror y slice of life de Mokumokuren.

El anime se confirmó antes de verano, y desde el estudio Cygames Pictures se han puesto bastante las pilas porque ya tenemos un primer tráiler.

Vuelve, pero no igual

La historia de 'The Summer Hikaru Died' se centra en dos adolescentes, Yoshiki y Hiraku. Un día, Hiraku tiene un accidente en la montaña cerca del pueblo donde viven, pero cuando regresa parece que no ha ocurrido nada. Yoshiki está seguro de que "Hiraku" no es la misma persona, a pesar de que ese ser parece tener la cara y todos los recuerdos de su mejor amigo.

Ahora se ha ido afinando un poco más su fecha de estreno para julio de 2025, justo al inicio de la temporada de verano (y oye, más que apropiado para la serie). En Japón se estrenará en Nippon TV pero a nivel internacional podremos seguir 'The Summer Hikaru Died' en simulcast a través de Netflix, que además ya ha lanzado su propio tráiler subtitulado.

Para España, es más que probable que el anime lleve el nombre de 'El verano en que Hikaru murió' con el que se publica el manga en nuestro país. Porque, como ya ha ocurrido con series como 'Tragones y Mazmorras', parece que Netflix está intentando mantener los títulos españoles ya existentes para no marear mucho.

