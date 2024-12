Hoy en TV, la inesperada secuela que terminó siendo la 'Toy Story 3' del anime

El bombardeo de secuelas/precuelas/productos derivados es tal dentro del audiovisual, que ya no nos ilusiona ni sorprende demasiado que anuncien continuaciones de nuestras historias favoritas. Así es normal que 'Digimon: Last Evolution Kizuna' nos pillara con la guardia baja y terminara llegándonos al corazón como lo hizo. La podéis ver hoy a las 16:51 en Clan.

Última aventura digital

Tai y el resto de niños elegidos son ya jóvenes adultos que han dejado atrás el mundo digital para hacer frente a las dificultades del mundo real, 10 años después de separarse de sus digimons. Sin embargo, una serie de altercados traen a Agumon y compañía de vuelta a sus vidas para unirse en una última aventura juntos.

'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna' (2020) es una película secuela de 'Digimon Adventure', la primera serie de la franquicia que se emitió entre 1999 y 2000. El anime ya contó con diversas secuelas, entre ellas los OVAs de 'Digimon Adventure tri' (2015-2018) que, si bien están relacionados también con la cinta, no es imprescindible haberlos visto para entender lo que sucede en ella.

Al igual que 'Buscando a la mágica Doremi', esta era una secuela que nadie había pedido realmente, pero que una vez tuvimos ya no podíamos imaginarnos sin ella. La historia va la yugular de la nostalgia y sabe dónde tocarnos la fibra sensible, incluso si no habéis vista la serie original hasta el final.

Uno de sus mayores aciertos es ubicar la historia 10 años después y mostrarnos a los personajes más adultos, teniendo problemas que se acercan más a los que ahora tienen o hemos tenido las personas que en su día crecimos cantando aquello de "Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos...".

En ese sentido, sí que hay que estar mínimamente familiarizado con el material original, porque la película funciona como despedida de aquellos personajes y sus aventuras, y si es la primera vez que oís hablar del mundo digital es muy probable que no os apele sentimentalmente como sí lo hará si tenéis ya ese cariño por los personajes.

Es cierto que argumentalmente tiene sus lagunas (y jamás perdonaré lo que hacen con el personaje de Sora), pero las compensa haciendo lo que en su momento hizo 'Toy Story 3' con la saga de Pixar: reúne todo lo bueno de la original y nos da un cierre emotivo para los personajes que, como en la vida misma, en algún momento tienen que decir adiós a la niñez y aventurarse hacia la vida adulta.

Además del sábado, podéis ver 'Digimon: Last Evolution Kizuna' el domingo a las 21:36 en Clan, y en streaming a través de Amazon Prime Video