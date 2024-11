Hoy en TV, uno de los mejores thrillers de la historia del cine. Una imprescindible película de suspense que ganó 2 Óscar pero mereció muchos más

El cine de suspense cuenta con muchísimos adeptos. A fin de cuentas, son títulos llamados a crear tensión y mantener aún más interesados de lo habitual al espectador en saber cómo va a resolverse todo. Hoy os vengo a hablar de uno de los mejores thrillers de la historia que ganó 2 Óscar pero mereció muchos: 'Fargo'.

Con el sello de los Coen

Estrenada en 1996, 'Fargo' es una película que sería totalmente distinta de no estar los Hermanos Coen detrás de ella. Y es que echan mano de una estructura de thriller para proponer una película que se resiste a ser clasificada bajo una única etiqueta, pues oscila entre el suspense y la comedia negra para contarnos una falsa historia real.

No me he vuelto loco, es que los Coen querían hacer un tipo de película que normalmente se basa en algo que sucede realmente, incluso creando la duda en el espectador, para luego contarnos lo que les venga en gana. Sí que hay algún detallito basado en hechos reales, en concreto en el asesinato de Helle Crafts, pero el grueso de la historia procede de la inventiva de los autores de 'Barton Fink' -mi favorita personal de los Coen- o 'Muerte entre las flores'.

Los Coen inciden aquí en la América Profunda a través de unos inconfundibles parajes helados que dotan a la película de un look muy característico. A eso hay que sumarle que los hermanos ya habían alcanzado su plenitud como directores, por lo que el trabajo de puesta en escena está muy medido. Obviamente, también ayuda mucho tener en la fotografía a un maestro en ese campo como es Roger Deakins.

Tampoco me olvido de la muy peculiar galería de personajes que aparece en la película, desde ese vendedor desesperado por conseguir dinero interpretado por William H. Macy hasta ese singular dúo de criminales que forman Steve Buscemi y Peter Stormare. Todos brillan y aportan, pero la auténtica estrella de la función es una extraordinaria Frances McDormand que gracias a 'Fargo' consiguió el primer Óscar de su carrera.

'Fargo' se convirtió en el mayor triunfo comercial de los Coen hasta ese momento de su carrera, ayudando a impulsar su carrera de cara al gran público. De hecho, su impacto fue tal que en 2014 salió adelante una serie de televisión creada por Noah Hawley que también tiene multitud de fans. A modo de curiosidad, merece la pena recordar que en 1997 hubo un primer intento de llevarla a la pequeña pantalla con Edie Falco sustituyendo a McDormand en el papel de Marge Gunderson, pero el proyecto nunca fue más allá del episodio piloto.

Si no habéis visto 'Fargo' o simplemente os apetece volver a verla, se emite esta noche en Be Mad a partir de las 22:15. En el caso de que os apetezca más recurrir al streaming, la tenéis disponible en el catálogo de Filmin. Y que no sea por no mencionarla, también está disponible en blu-ray en una edición bien surtida de extras al precio de 11,95 euros.

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video