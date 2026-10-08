La quería matar, hasta que ella le pidió matrimonio. Uno de los animes románticos más esperados del año se estrena ya mismo y promete engancharnos todo el otoño

Esta temporada de anime de otoño tenemos magia, botica, deportes, videojuegos, isekai de fantasía... y también romance histórico. A finales de octubre regresa 'Mi feliz matrimonio' con una pequeña tanda de capítulos especiales, pero si no nos queremos esperar más y estamos necesitados de romance este 9 de octubre se estrena en Crunchyroll uno de los animes más prometedores del trimestre: 'Firefly Wedding'.

Pasemos del asesinato, mejor vamos al altar

'Firefly Wedding' se publica en España bajo el título de 'La boda de las luciérnagas' y en realidad ha llegado a su final hace bien poquito. El manga de Oreco Tachibana es un drama histórico ambientado en plena era Meiji (el periodo entre 1868 y 1912), y sigue a una joven noble muy enfermiza a la que le cuesta encontrar marido.

Satoko Kirigaya viene de buena familia y es el gran orgullo de su padre. Ella sueña con cumplir con su deber y casarse, pero cuando sus prometidos descubren que padece una enfermedad del corazón abandonan el compromiso. Un día es raptada por un grupo de mercenarios sin escrúpulos, y cuando uno de ellos, un asesino despiadado llamado Shinpei Goto, la protege del resto de salvajes, Sotoko pone en marcha un plan muy ambicioso.

Para seguir viva todo lo que pueda, Satoko finge haberse enamorado locamente de Shinpei y le pide matrimonio. Pero resulta que Shinpei, un hombre dedicado a la espada y la violencia, en realidad también sueña con encontrar el amor y jura protegerla.

Así arranca 'Firefly Wedding', que tiene un inicio estupendísimo y que engancha desde el primer momento. El primer capítulo es una introducción ideal, tanto a la familia de Satoko como al personaje de Shinpei, con todos los contrastes abrumadores que hay entre los dos. Aunque ojo, que hay que tener en cuenta que, por un lado es un drama de época con las constricciones sociales del momento, y por otro, que al final es un anime que se apoya en una relación un poco complicada.

Así que quizás 'Firefly Wedding' no sea para el gusto de todos, especialmente porque algunas escenas pueden ser un poco explícitas. Pero desde luego promete ser un romance adictivo que nos va a tener pendientes toda la temporada de otoño, sobre todo si nos gustan este tipo de romances entre opuestos completos que se terminan atrayendo.

A nivel visual, 'Firefly Wedding' ya viene con una carta de presentación impecable. Al fin y al cabo, viene de la mano de David Production, el estudio detrás de 'JoJo's Bizarre Adventure'. Y, a pesar de que andan ocupados con 'Steel Ball Run', han sabido darle muchísimo mimo a este anime romántico, especialmente con el diseño de personajes, su expresividad y las atmósferas tan impresionantes que crean.

Teniendo en cuenta que el manga de Tachibana se ha cerrado tras 12 volúmenes, podemos esperar que 'Firefly Wedding' se resuelva con un par de temporadas relativamente contenidas. Aunque lo que es seguro es que nos va a dar intriga para rato y un romance épico, aunque empiece de una manera un tanto tóxica y complicada.

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