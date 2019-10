David Cronenberg prepara su regreso: una serie de Netflix basada en su novela 'Consumidos'

Por fin, David Cronenberg tiene nuevo proyecto. El cineasta de culto, responsable de 'Videodrome' o 'El almuerzo desnudo', aprovechó su visita al Festival de cine de Montreal para anunciar que está preparando una serie para Netflix basada en su novela 'Consumidos', publicada en 2014.

Dos periodistas, un viaje y un crimen

La historia gira en torno a dos periodistas que se embarcan en un viaje alrededor del mundo para descubrir la verdad sobre la misteriosa muerte de una filósofa. La sinopsis oficial de 'Consumidos' es más extensa y aclara lo siguiente:

Aristide Arosteguy, un intelectual francés, ha sido acusado de matar y mutilar a su esposa Célestine, filósofa también, que llevaba tiempo obsesionada por la posibilidad de tener el pecho izquierdo lleno de insectos. Pero el cadáver no se ha encontrado y Arosteguy ha huido a Tokio.

¿Se ha comido el cadáver de Célestine para no dejar pistas? ¿Se trata de una farsa macabra? ¿Hay una conspiración norcoreana para atraer o secuestrar a pensadores franceses? En sus respectivas investigaciones, los periodistas se encuentran con una eslovena de cuerpo imponente y acribillado por tumores malignos; un oportunista con el pene doblado en ángulo por una enfermedad; una chica que cae en trances masoquistas y se arranca la carne con un cortaúñas; un cirujano megalómano cuyas operaciones parecen autopsias; un enigmático cineasta refugiado o secuestrado en Corea del Norte. Mientras Naomi busca a Arosteguy en Tokio, Nathan viaja a Toronto para averiguar qué relación hay entre la joven que se come a sí misma y una enfermedad que le ha contagiado la eslovena.

Entre las frases promocionales que suelen adornar las contraportadas, hay elogios de J.J. Abrams ("¡Típico de Cronenberg! ¿Quién, si no, podía contar una historia tan impactante y aterradora acerca del nexo entre el espíritu y la carne? Consumidos, con perdón, os va a consumir."), Stephen King ("Consumidos es tan inquietante, oscura y fascinante como las películas de Cronenberg. Hay que leerla.") y Viggo Mortensen ("Absolutamente original, este libro consigue primero desestabilizar y desarmar al lector y luego hacerle cómplice total."), protagonista de tres películas del canadiense: 'Una historia de violencia', 'Promesas del este' y 'Un método peligroso'.

Robert Pattinson tomó el relevo de Mortensen en los dos siguientes obras de David Cronenberg, 'Cosmopolis' y 'Maps to the Stars', estrenada hace cinco años y de momento la última película del autor de 76 años. Ya veremos con qué actores cuenta el cineasta, de momento no ha dado nombres. Solo espero que el proyecto avance con rapidez y podamos ver pronto un nuevo trabajo de Cronenberg, aunque sea en Netflix y no en una sala de cine.