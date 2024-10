'Armageddon' fue destronada como la película de ciencia ficción más ridícula de la historia: Neil deGrasse Tyson descubre otro film que viola más leyes de la física

El célebre astrofísico Neil deGrasse Tyson ha demostrado tener un gran interés por el mundo del cine a lo largo de los años. Por ejemplo, es fan de la reestrenada 'Interstellar' (de nuevo en cines por su 10º aniversario) y tiene un podcast donde analiza la ciencia de la película con intervenciones del propio Christopher Nolan. Durante la promoción de su libro 'To Infinity and Beyond', Tyson aprovechó una visita a The Jess Cagle Show para confesar su sorpresa al descubrir que 'Armageddon' de Michael Bay ya no es la película que viola más leyes de la física.

"No me lo podía creer"

El científico no ha dudado en señalar que 'Moonfall' de Roland Emmerich ha superado con creces todas las transgresiones cometidas por la famosa película que protagonizó Bruce Willis. Neil deGrasse Tyson reconoce que pensaba que ninguna otra cinta podría destronar a 'Armageddon', pero ojo con lo que cuenta sobre el espectáculo de ciencia ficción dirigido por Emmerich... y cuidado con los SPOILERS de aquí en adelante si aún no la has visto y tienes intención de hacerlo, porque ya no hay vuelta atrás.

"Moonfall era una película de pandemia con Halle Berry. La Luna se acerca a la Tierra, y se enteraron de que es hueca y hay un ser lunar hecho de rocas viviendo dentro de ella y las misiones Apolo eran en realidad para visitar, para alimentar al ser lunar, y yo simplemente no me lo podía creer. Así que dije: 'Muy bien, pensaba que Armageddon tenía un control seguro sobre esta corona, pero parece que no'."

Esto que dice sobre 'Moonfall' no quita que el científico haya cambiado de opinión sobre 'Armageddon'. Sigue pensando es un auténtico despropósito y hace una llamativa comparación con la primera 'Terminator' para señalar por qué las soluciones que se proponen en ambas películas son mucho más complicada de lo necesario, si es que esas situaciones fueran reales.

"[En Armageddon] Todo lo que tienes que hacer es empujar el asteroide, y si lo haces con suficiente antelación, si lo empujas como un centímetro por segundo hacia la derecha, en el espacio no hay fricción, por lo que seguirá a la deriva hacia la derecha. Si se hace con la suficiente antelación, el asteroide puede pasar por delante de la Tierra en lugar de chocar contra ella, o puede ralentizarse para que pase por detrás de la Tierra. Hay dos formas de ajustarlo."

Neil deGrasse Tyson

"Es como lo de 'Terminator', donde quiero matar a tus padres para que nunca llegues a nacer. ¿En serio? Todo lo que tienes que hacer es evitar que tus padres se conozcan o hacer que tengan sexo como 20 minutos más tarde que la otra vez. Eso creará un cigoto diferente y no nacerás. Así van las películas, en algunos casos, se ponen hiperbólicas en sus soluciones a los problemas."

En Espinof | El cine de ciencia ficción más absurdo de la historia: 7 películas que la NASA tiene claro que es imposible tomarse en serio

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia