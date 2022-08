'El caso Figo: El fichaje del siglo': Netflix presenta el tráiler y la fecha de estreno del documental que promete reavivar la enemistad entre culés y madridistas

Nunca he sido especialmente futbolero, y esta polémica me pilló siendo un crío, pero he de reconocer que recuerdo perfectamente el fichaje de Figo por el Real Madrid en el año 2000 tras su paso por el Barcelona —esa cabeza de cochinillo sigue grabada a fuego en mi memoria—. Y, claro, en plena era de fervor documental en streaming, era cuestión de tiempo que una de las contrataciones más mediáticas de la historia de nuestra liga tuviese su propio largometraje.

Cambiando de chaqueta

'El caso Figo: El fichaje del siglo' —cuyo tráiler podéis ver sobre estas líneas—, dirigida por David Tyhorn y Ben Nicholas —responsables de 'Pelé— para Netflix, retrocederá dos décadas atrás en el tiempo para contarnos de la mano de sus protagonistas la maniobra comercial que puso patas arriba el deporte rey español. Estos no son otros que el propio Luis Figo, su agente José Veiga y un Florentino Pérez que entró por la puerta grande a la presidencia del club madridista.

Pero estos no serán los únicos nombres relevantes que harán acto de presencia en el documental, que además promete imágenes inéditas de su protagonista. A ellos se unirán periodistas, directivos y jugadores de la talla de Joan Gaspart, Josep Guardiola, Roberto Carlos, Jorge Valdano, José Ramón de la Morena o Fernando Hierro; un dream team para los suscriptores amantes del fútbol.

'El caso Figo: El fichaje del siglo' llegará a Netflix el próximo 25 de agosto bajo la producción de del sello Pitch Productions, responsables de documentales deportivos como el mencionado 'Pelé', 'Neymar: The Perfect Chaos' —ambos de Netflix— o 'Andy Murray: Resurfacing'. Por el momento os dejo con su póster y su sinopsis oficial.

"Luís Figo era el jugador más codiciado del fútbol mundial cuando salió al balcón del gótico Palau de la Generalitat, la sede de la presidencia de Cataluña, en una cálida tarde de verano de 1998. Ataviado con el traje del club, con el pelo teñido de azulgrana, celebró el último título de liga del Barcelona ante un público enfervorecido, coreando con el micrófono: "¡Blancos, llorones; felicita a los campeones!". Dos años más tarde, saltó al campo del Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona, vistiendo la equipación blanca del Real Madrid. Fue el primer jugador en unirse a la legendaria revolución de los "Galácticos" de este equipo. Fue el futbolista más caro y mejor pagado del mundo. Fue el hombre más odiado de Cataluña.



Con acceso a las declaraciones de Luís Figo y a las de los hombres que negociaron el acuerdo que batió el récord de traspasos, dividió a una nación y dio forma al fútbol moderno; El caso Figo: El fichaje del siglo revela la apasionante historia de cómo se produjo su fichaje: una retorcida historia de tratos entre bastidores, una rivalidad deportiva verdaderamente histórica, una profunda división cultural y una cabeza de cerdo".