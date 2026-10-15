Meses después de fracasar injustamente en cines, se estrena en streaming un thriller de la vieja escuela de un cineasta imprescindible

Hasta qué punto puede el arte sobre las situaciones reales crear un cambio significativo en el mundo si ciertas revoluciones no terminan de serlo aun siendo televisadas. Cierta película reciente señala bien estas limitaciones, pero hace unos meses también tuvimos un poco de reflexión envenenada al respecto con ‘Prime Crime: A True Story’ (’Dead Man’s Wire’).

La revolución no será televisada

El último thriller de uno de los grandes del cine indie americano como es Gus Van Sant toma un caso real de impacto para volver a indagar en las fracturas del sueño americano y la obsesión por la mediatización. Con Bill Skarsgård de protagonista, la película hace su estreno en streaming a través de Movistar Plus tras un paso por cines bastante terrible. Sólo recaudó 3,8 millones de dólares en taquilla, terribles datos incluso costando menos de 15 millones hacerla.

Tony Kiritsis se persona en la sede de un banco donde acudió a recibir un préstamo para llevar a cabo la compra de un terreno, pero le fue denegado por, sospecha, tener via libre para adquirir ellos mismos la propiedad para especular. Allí Tony secuestra al hijo del dueño empleando un dispositivo rudimentario pero letal y pide una cuantiosa indemnización por el rescate así como poder expresar su realidad en televisión nacional.

Con un planteamiento muy de ‘Tarde de perros’ (’Dog Day Afternoon’), Van Sant retoma esa parte de emulación del cine adulto de entretenimiento americano para reponerse de varios altibajos en los que se había metido su carrera. Su película intenta rescatar esa clase de thriller trepidante y tenso, aunque sea en apariencia.

El desarrollo de la historia vuelve a mostrarle su manera de penetrar en personajes desesperados arrinconados por no encajar en las restricciones capitalistas del sueño americano. Su inclusión del factor de los medios de comunicación en el conflicto retoma cierto cinismo propio de películas como ‘Todo por un sueño’ (’To Die For’), aunque con bastante menos sarcasmo y toque camp.

Su toque final a ritmo de Gil Scott-Heron es astuto para replantear lo que hemos visto hasta ahora más allá del entretenimiento puro, donde sigue siendo una película sólida y notable. ‘Prime Crime: A True Story’ presenta imperfecciones, pero es también un artefacto estimulante sobre las auténticas limitaciones de montar una revolución por cuenta propia.

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