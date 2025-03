En 2 meses se estrena la una de las mayores películas de acción del año, en la que vuelve uno de los personajes más míticos del género

La carrera de Keanu Reeves andaba un poco a la deriva cuando aceptó protagonizar una película de acción que parecía destinada a pasar desapercibida. Sin embargo, 'John Wick' fue todo un éxito y el pistoletazo de salida de una exitosa franquicia. Ahora la misma se encuentra ante una prueba de fuego con el estreno de su primer spin-off destinado a la gran pantalla, ya que de 'Ballerina' llega a los cines españoles el próximo 6 de junio de la mano de Diamond Films.

Con motivo del lanzamiento de un nuevo tráiler que podéis ver más abajo, he querido aprovechar para repasar una película que parecía todo para arrasar pero que ha acabado generando ciertas dudas. A fin de cuentas, se dijo hace unos meses que fueron necesarios varios meses de reshoots para salvar la película y que así estuviera a la altura del estándar marcado por las cuatro películas protagonizadas por Reeves.

La evolución de 'Ballerina'

Ese bajón llegó después del entusiasmo inicial, ya que se celebró mucho el fichaje de Ana de Armas tras las buenas sensaciones que dejó la actriz con su aparición en 'Sin tiempo para morir'. Aunque fuese en un papel secundario, el hecho de que Reeves también retome a uno de los personajes más míticos del género también sumaba y principal duda que quedaba era el hecho de que detrás de las cámaras estaba Len Wiseman y no Chad Stahelski.

El rodaje finalmente arrancó en noviembre de 2022 con la idea de tenerla lista para su estreno el 7 de junio de 2024. Todos sabemos ya que eso no sucedió, ya que en febrero del año pasado su anunciaba su aplazamiento. La principal explicación que surgió entonces es que era necesario para hacerla mejor, algo a lo que seguramente nadie en su sano juicio se opondría.

Todo ello lleva a pensar que quizá hubo una versión anterior de 'Ballerina' que era un desastre, pero que si luego básicamente volvieron a grabarla casi entera y con la supervisión de Stahelski, deberíamos estar ante una de las mejores películas de acción del año.

Y es que es lógico que en Lionsgate sean muy cuidadosos con una franquicia que le ha dado tantas alegrías en taquilla. Hasta ahora, el único intento lejos de la saga principal fue 'The Continental', una miniserie de tres episodios que no tuvo el mismo impacto que las películas. De hecho, el actor Ian McShane no dudó en decir que se trata de "un sacacuartos".

Por ello, 'Ballerina' pasa a tener una importancia capital, ya que en la compañía necesitan saber hasta qué punto puede crecer este universo más allá de Reeves. Sí, no me olvido de que sale aquí y están explotando al máximo su presencia, pero más allá de eso nos encontramos con que el propio actor no parece estar muy por la labor de hacer 'John Wick 5' y que la productora no quiere que la cosa se quede aquí.

De hecho, también está en marcha una suerte de spin-off y secuela de 'John Wick 4' centrado en el personaje interpretado por Donnie Yen, quien además suena también para dirigir la película sobre Caine. Eso sí, él mismo se muestra cauteloso, ya que afirma que "no quiero arruinar la franquicia".

Por ahora habrá que esperar poco más de dos meses para descubrir si 'Ballerina' está o no a la altura. Por mi parte, estoy deseando que así sea, ya que es cierto que Reeves es fundamental en este universo, pero también que recibiré siempre con los brazos abiertos a cualquier película de acción que cuente con escenas tan impresionantes como a las que no tiene acostumbrados esta saga.

