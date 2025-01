'Parque Jurásico' tiene una gran cuenta pendiente desde hace 32 años. 'Jurassic World 4' ha prometido ponerle remedio

El gran éxito de 'Parque Jurásico' fue el inicio de una lucrativa franquicia que este verano regresa con 'Jurassic World 4'. Uno de los principales puntos en común entre ambas películas es que las dos cuentan con un guion de David Koepp, quien se había alejado de la saga tras 'El mundo perdido'. Por ello, no son pocos los que esperan una película más cercana a la original, y ahora tenemos un motivo más para pensar en ello.

"Los dinosaurios siguen siendo divertidos"

Koepp ha concedido una entrevista a Variety con motivo del estreno de 'Presence', película de la que también ha escrito el guion. Era evidente que no iban a desaprovechar la oportunidad de preguntarle sobre su regreso a la saga jurásica y él ha destacado que fue idea de Steven Spielberg, ya que le dijo: "¿Qué tal si volvemos a empezar? Intentemos algo nuevo".

Y a ver quién es el guapo que le dice que no a Spielberg, sobre todo cuando Koepp afirma que "las dos primeras películas son dos de mis experiencias favoritas de todos los tiempos". Además, reconoce que se ha vuelto a inspirar en las dos novelas escritas por Michael Crichton que ya sirvieron como base para 'Parque Jurásico' y 'El mundo perdido'. De hecho, va a aprovechar un vacío que dejó la primera entrega:

Sin embargo, releí las dos novelas para volver a ponerme en ese modo. Tomamos algunas cosas de ellas. Había una secuencia de la primera novela que siempre quisimos incluir en la película original, pero para la que no teníamos espacio. Y dijimos: «Ahora podemos usarla». Pero volver a ese espacio mental 30 años después, ¿sigue siendo divertido? Y la respuesta es sí, todavía lo es. Los dinosaurios siguen siendo divertidos.

Teniendo en cuenta que hay varias escenas del libro original que no llegaron a su versión cinematográfica, solamente nos queda especular con cuál podría ser. Lo que sí deja claro esto es que hay un ánimo claro de volver a las raíces, pero esperemos que sea buscando encontrar también una identidad propia, porque no me olvido de que 'Jurassic World' casi tenía más de remake que de secuela...

El estreno exclusivo en cine de 'Jurassic World: Rebirth' está previsto para el 2 de julio de 2025. Recordemos que la puesta en escena corre a cargo de Gareth Edwards ('The Creator'), mientras que su reparto está encabezado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend y Manuel Garcia-Rulfo.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | "No me avergüenza decirlo". Steven Spielberg reconoce que 'Parque Jurásico' es la secuela secreta de una de las mejores películas de terror de la historia