TVE se digna a sacar del cajón la temporada 3 de una de sus series más notables para condenarla al ostracismo con su estreno

Tras más de un año metida en un cajón (el tráiler se lanzó en febrero de 2023), y alguna queja por dicha decisión de no emitirla, TVE por fin ha decidido estrenar la temporada 3 de 'HIT', el notable drama "educativo" (por describirlo de un modo) protagonizado por Daniel Grao. Será el próximo martes 16... a las 23:55.

No, no es que se me haya ido el dedo a la hora de poner la hora, es que en La 1 van un paso más allá en cuanto a postergar el "prime time" y los nuevos episodios de la serie se podrán ver al filo de la medianoche de un día de diario... y en verano, condenando, de facto, al ostracismo a la creación de Joaquín Oristrell ('Cuéntame cómo pasó').

HIT el alcohol

Temas de programación aparte, esta temporada de 'HIT' se traslada por primera vez de un centro educativo a uno de tratamiento de adicciones en La Palma, en el que entra Hugo para hacer frente a su alcoholismo. Ahí hará frente a sus fantasmas y, también se reencontrará con una de sus antiguas alumnas, Lena (Carmen Arrufat).

Junto a Grao y Arrufat, el reparto de esta temporada 3 cuenta con Francisca Aronsson, Ton Vieira, Juan Grandinetti, Roger Sahuquillo, Andy Duato, Mitch Martín, Carlota Trueba, Miranda Gallego, Josito Peña, Alejandro Jato, Cristina Alcázar, Carmen Balagué, Nur Levi, Mario Gas y Cristina Brondo.

Joaquín Oristrell es el creador, guionista y director de la serie. En el equipo de guion se encuentran Yolanda García Serrano, Luis Caballero, Pablo Bartolomé, Marcos Castro y Sara Valenzuela. En la dirección encontramos también a Luis Arribas y Samantha López Speranza.

Recordemos que Oristrell alzó la voz en octubre de 2023 viendo que desde TVE no estrenaban la serie, algo que fue respondido por parte de la corporación con un "no es de su incumbencia", acusando al creador de la serie de querer meter presión.

