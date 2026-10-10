Los 6 mejores animes isekai que ver en streaming esta primavera: El regreso de las CLAMP, una mercenaria espacial y una espada con mucho brío

Entre espadachines, boticarias, Super Saiyans, caballeros y jugones damos la bienvenida a la temporada de anime de otoño. Es un trimestre que viene pisando fuerte si nos gusta el romance y la fantasía, pero ojito, que si somos fans de los animes isekai también tenemos unas cuantas novedades que no nos pueden faltar en el radar.

Mientras que por ahora nos hemos tenido que despedir de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', 'Re: Zero' y 'Mushoku Tensei' hasta 2027 como mínimo, aquí llegan estos estrenos para tomar el relevo en la parrilla de isekais.

Sasaki and Peeps - Temporada 2

Una comedia de fantasía que estrena su segunda temporada tras dos años de espera. 'Sasaki and Peeps' es uno de los animes recientes del género más aclamados, que se ganó una buena base de fans tras su primera tanda de capítulos. Y es que en lugar de llevarnos a un mundo fantástico desde el principio, tenemos a un mago super poderoso que se convierte en pájaro y termina en el Japón actual.

Allí conoce a Sasaki, un oficinista que empieza a aprender magia y los dos empiezan a viajar junto entre los dos mundos para poder sacar provecho a sus nuevos poderes.

Disponible en Crunchyroll

Reincarnated as a Sword - Temporada 2

Cuatro años después, regresa 'Reincarnated as a Sword' con una nueva temporada. Uno de los giros de tuerca más peculiares al género, con dos protagonistas bastante improbables que deciden ir juntos de aventuras.

Un hombre muere en un accidente de coche y se reencarna en un mundo de fantasía... convertido en una espada que puede sentir y pensar, y posee grandes habilidades. Así es como una chica gato llamada Fran lo encuentra y lo empuña para liberarse de la esclavitud.

Temporada 1 disponible en Netflix, temporada 2 disponible en HIDIVE

Magic Knight Rayearth

Uno de los grandes estrenos de otoño es el remake de 'Magic Knight Rayearth', el clásico de las CLAMP que sentó un antes y un después para el género isekai. Este anime noventero vuelve con un soplo de aire fresco entre magical girls, mechas y romance.

Arrancando con los mejores tropos del género, tenemos a Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji, tres adolescentes que son transportadas mágicamente a otro mundo. Allí descubren que tienen poderes, y que con la combinación de sus habilidades (y sus robots gigantes) son las únicas que pueden rescatar a la Princesa Emeraude.

Disponible en Crunchyroll

Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!

Una de las novedades del género isekai este otoño es este anime de ciencia ficción, algo que cada vez se está volviendo más raro. En lugar de apostar por un mundo de fantasía, nos vamos a un juego de naves espaciales con un protagonista que se convierte en un piloto.

Todo empieza cuando Takahiro Satou se despierta atrapado en su juego de ciencia ficción favorito, y ahora es el comandante de una potentísima nave. De oficinista a piloto estrella, es el momento de aprovechar su nueva vida al máximo.

Disponible en Crunchyroll

Magical Explorer

Otra de las novedades del año, 'Magical Explorer' acaba de arrancar con su primera temporada'. Además viene de la mano de White Fox, el estudio detrás de 'Re:Zero' y que ya le han cogido el tranquillo al género.

En este caso tenemos un anime harén con un protagonista atrapado en un juego de simulación de citas. Pero en lugar de ser el protagonista al que todas las heroínas persiguen, Kosuke es un secundario al que todas las mujeres ignoran y decide aprovechar su nueva situación al máximo para descubrir la magia de este mundo de fantasía.

Disponible en Crunchyroll

Twisted Wonderland: Episodio de Savanaclaw

En Disney también se han querido meter de cabeza en el mundo del anime y su gran apuesta por el género isekai ha sido 'Twisted Wonderland', que viene precedido por el éxito del videojuego y el manga en el que se basa. Inspirado en los villanos de Disney, la segunda temporada se estrena en diciembre de 2026.

Sigue a Yuu, un adolescente japonés que termina en un mundo mágico a través de un espejo. Resulta que es una escuela de magia muy especial, en la que tiene que abrirse camino si quiere sobrevivir y poder regresar a casa.

Disponible en Disney+

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