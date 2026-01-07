El final de 'Stranger Things' no es suficiente y Winona Ryder está arrasando en Netflix con esta película de suspense

El final de 'Stranger Things' supone el cierre de una época en múltiples aspectos. Por ejemplo, todos sus protagonistas nunca volverán a coincidir al mismo tiempo en otro proyecto, por lo que habrá que ver cómo evolucionan sus respectivas carreras. Lo que sí está claro es que los suscriptores de Netflix siguen teniendo mucho interés en Winona Ryder, pues hay una película suya que ahora mismo está arrasando en la plataforma.

'Desaparecido a medianoche' cuenta la historia de Kath (Ryder), quien viaja con su novio a una cabaña para pasar unos días de asueto. Allí se encuentran con otra pareja más joven, pues parece que ha habido un error y la cabaña se ha alquilado dos veces. La mejor solución que se les ocurre es que todos pasen allí la noche, pero todo se complica hasta límites insospechados cuando su novia desaparece junto a la joven...

Pero 'Desaparecido a medianoche' no es demasiado buena

Es evidente que en Netflix sabían muy bien lo que hacían al incluir 'Desaparecido a medianoche' en su catálogo en España el mismo día que se lanzaba el último episodio de 'Stranger Things'. Eso ha dado un buen impulso a este thriller dirigido por Eli Horowitz, cocreador de la televisiva 'Homecoming', pues lleva varios días entre las tres películas más vistas de la plataforma en nuestro país.

Eso sí, este éxito inesperado esconde una película que no funcionó nada bien en el momento de su estreno de 2022. De hecho, 'Desaparecido a medianoche' apenas recaudó 266.000 dólares en Estados Unidos, mientras que en España llegó de forma directa al mercado digital.

A eso hay que sumarle que tampoco es una película que haya generado mucho entusiasmo, pues apenas tiene un 44% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y no mejora demasiado la cosa en lo referente a la opinión del público, pues consigue una nota de solamente 4,9 entre los usuarios de IMDb.

