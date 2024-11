Llega a Netflix la nueva serie del creador de 'Parks and Recreation'. Una atípica series de espías que apunta a ser de las mejores comedias del año

Si preguntas a cualquier fan de la comedia televisiva sobre sus series favoritas, es muy probable que entre ellas mencionen a 'Parks and Recreation' o 'The Good Place'. Ambas series se ganaron merecidamente un séquito de seguidores no solo por lo divertidas que son, también por ser todo un chute de serotonina.

Estrenado ayer mismo en Netflix, su último trabajo es muy diferente pero tiene una sensibilidad parecida. Michael Schur no trabaja con un lienzo vacío para 'Un hombre infiltrado', sino adaptando 'El hombre topo', el tierno y divertido documental chileno de la directora Maite Alberdi. Ted Danson es el elegido para darle vida a dicho agente, un actor que ya fue infalible en 'The Good Place' y que vuelve a ser aquí el alma de la serie.

La historia sigue a Charles (Ted Danson), un viudo y apático profesor jubilado que recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos. Estos 8 episodios dan lugar a una serie de espías divertida y bastante atípica, que deja además la puerta abierta a una segunda temporada.

Aunque el equipo estadounidense le ha dado su propio giro con la fórmula que tan bien le funciona a Schur, el documental original ha sido el faro de luz durante el desarrollo. "Me reí muchísimo cuando la vi, y eso es la hoja de ruta. Lo usas como modelo y luego contratas a un grupo de guionistas y actores muy divertidos", dijo el creador en una entrevista.

A la crítica desde luego le ha conquistado. Chicago Sun Times la considera "una de las mejores nuevas comedias de 2024", mientras que en IndieWire se deshacen en halagos y admiten que "se gana el famoso calificativo 'desternillante y con sentimiento'". Actualmente se mantiene con un 94 en Rotten Tomatoes.

