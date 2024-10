Ted Danson es "El agente topo" de Netflix. El fenomenal documental chileno se hace serie de la mano del creador de 'The Good Place' y ya hay fecha de estreno y tráiler

Uno de los mejores documentales de los últimos años es 'El agente topo'. Nominada al Óscar y al Goya, la película de Maite Alberdi nos llevaba a la historia de un detective privado que contrataba a un anciano para que se infiltrase en una residencia, sospechosa de maltratar a sus usuarios. Una historia fascinante que ahora ha encontrado nueva vida en Netflix.

La plataforma ha anunciado la fecha de estreno y desvelado el tráiler oficial de 'Un hombre infiltrado' (A Man On The Inside), la nueva comedia de Michael Schur, al que debemos obras como 'Parks & Recreation' y 'The Good Place'. La serie llegará el 21 de noviembre.

Ted Danson se pone en la piel de Charles, que encuentra un nuevo aliciente en su vida cuando una detective privada pide voluntarios para asistirle en una investigación. Una cliente suya sospecha que pasan cosas raras en una residencia y Charles deberá infiltrarse y relatar lo extraño que se encuentre ahí.

Topo residencial

Una adaptación con la que Michael Schur tuvo claro desde el comienzo que no sería coger la historia del documental tal cual y simplemente agregarle cuatro cosas. Sobre todo, teniendo en cuenta que iba a ser una serie de ocho episodios. Según relató en Entertainment Weekly:

«Quería darle más importancia al caso. Quería que la detective estuviese más involucrada. Quería que hubiera más pistas y más cliffhanger y más sensación de que este es un crimen real siendo cometido y algo real que demanda investigación. Y quería mostrar a Charles yendo de una persona que era algo malo en ello y jugaba a disfrazarse con el sombrero de Sherlock Holmes a ser una persona que fuese potencialmente capaz de juntar las piezas del puzle y resolver el caso.»

Junto a Danson, el reparto está formado por Mary Elizabeth Ellis, Stephanie Beatriz, Lilah Richcreek Estrada, Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers, Margaret Avery, John Getz, Susan Ruttan, Lori Tan Chinn, Clyde Kusatsu, Marc Evan Jackson, Jama Williamson, Wyatt Yang, Deuce Basco, Lincoln Lambert y Kerry O’Malley, entre otros.

